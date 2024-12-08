12 октября сотрудники ТЦК вместе с полицейскими проверяли документы и обновлены ли данные у мужчин, которые пришли на концерт Тимошенко в Черкасскую областную филармонию, передает 24 Канал.

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Приказ сверху или инициатива ТЦК

Как раз накануне вспыхнул скандал с рейдом ТЦК на концерт "Океана Эльзы" в Киеве. Глава Черкасского ТЦК Олег Тимошенко заявил, что эти два события не связаны между собой и просто так совпало.

Визит на концерт Тимошенко был обусловлен необходимостью активизации мобилизационных процессов.

Тимошенко отметил, что сотрудники ТЦК выполняли постановление правительства номер 560. В нем предусмотрено, что оповещение военнообязанных должно происходить, в частности, во время массовых мероприятий.

Мы когда рассматривали оповещения в филармонии, то не рассматривали, что это будет именно концерт Антона Тимошенко. Я узнал, что это концерт Антона Тимошенко, когда зашел в зал и увидел, как там берут автографы,

– поделился военный.

Тимошенко уточнил, что это был плановый визит. Такие мероприятия ТЦК проводит периодически, потому что этого требует постановление.

У нас есть прописанные обязанности, что мы должны делать, периодически эти плановые мероприятия проводить. Это не постоянная практика, что на каждом концерте будет стоять ТЦК или полиция. Мероприятие может быть проведено завтра или через 2 месяца. Мы анализируем обстановку, которая складывается, количество людей, которые нужны армии, где люди есть, где нет, где потенциально могут быть люди, которые интересуют ВСУ,

– пояснил глава ТЦК.

К слову, Тимошенко объяснил, как можно устроиться работать в военкомат и рассказал, что сюда тоже мобилизуют гражданских.