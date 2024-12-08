12 жовтня співробітники ТЦК разом із поліцейськими перевіряли документи та чи оновлені дані у чоловіків, які прийшли на концерт Тимошенка в Черкаську обласну філармонію, передає 24 Канал.

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Наказ згори чи ініціатива ТЦК

Якраз напередодні спалахнув скандал із рейдом ТЦК на концерт "Океана Ельзи" у Києві. Очільник Черкаського ТЦК Олег Тимошенко заявив, що ці дві події не пов'язані між собою та просто так збіглося.

Візит на концерт Тимошенка був зумовлений необхідністю активізації мобілізаційних процесів.

Тимошенко наголосив, що співробітники ТЦК виконували постанову уряду номер 560. У ній передбачено, що оповіщення військовозобов'язаних має відбуватися, зокрема, під час масових заходів.

Ми коли розглядали оповіщення у філармонії, то не розглядали, що це буде саме концерт Антона Тимошенка. Я дізнався, що це концерт Антона Тимошенка, коли зайшов у зал і побачив, як там беруть автографи,

– поділився військовий.

Тимошенко уточнив, що це був плановий візит. Такі заходи ТЦК проводить періодично, бо цього вимагає постанова.

У нас є прописані обов'язки, що ми маємо робити, періодично ці планові заходи проводити. Це не постійна практика, що на кожному концерті буде стояти ТЦК чи поліція. Захід може бути проведений завтра або через 2 місяці. Ми аналізуємо обстановку, яка складається, кількість людей, які потрібні армії, де люди є, де нема, де потенційно можуть бути люди, які цікавлять ЗСУ,

– пояснив очільник ТЦК.

До слова, Тимошенко пояснив, як можна влаштуватися працювати у військкомат і розповів, що сюди теж мобілізують цивільних.