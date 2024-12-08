В Україні вручення повісток у воєнний час регулює постанова Кабміну № 560 від 16 травня 2024 року, передає 24 Канал із посиланням на юристку Нелю Романенко.

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Основні правила вручення повістки

У затвердженому цією постановою Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період передбачена форма посвідчення уповноваженої особи на вручення повісток. Особа, яка виписує повістку, має пред'явити також один із документів: посвідчення офіцера, військовий квиток, службове посвідчення.

Повістки мають право вручати:

представники ТЦК та СП в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) – в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної держадміністрації.

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад;

представники підприємств, установ, організацій – на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків);

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) – на усій території України.

Форма повістки затверджена додатком 1 Порядку № 560/

Під час мобілізації громадяни викликаються до ТЦК з метою:

взяття на військовий облік;

проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;

уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки);

призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби.

Також передбачено, що якщо особа підлягає оповіщенню відповідно до розпорядження голови (начальника) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) або відповідного керівника районного (міського) ТЦК та СП про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних районного (міського) ТЦК, їй вручається повістка.

Повістка може оформлюватися на бланку, який заповнюється представником районного (міського) ТЦК та СП.

Під час вручення повістки здійснюється фото- і відеофіксація.

Належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК у разі вручення повістки є особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, зокрема відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.

Тобто, якщо даних заходів не було вжито, відповідно відсутній доказ вручення Вам повістки. Будь-яких наслідків не повинно бути,

– наголосила юрист.