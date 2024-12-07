Громадянам, які проживають не за місцем прописки, необхідно написати заяву і встати на військовий облік за місцем фактичного проживання, передає 24 Канал із посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.

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Як стати на облік не за пропискою

Зазначається, що після внесення даних до єдиного реєстру за новим місцем проживання, громадянин автоматично буде знятий з обліку за старою адресою.

Зверніть увагу! У Львівському ТЦК нагадали, що військовий облік – це обов’язок кожного громадянина України призовного віку. Особа зобов’язана прибути до ТЦК й стати на облік. Внутрішньо переміщені особи також повинні зареєструватися як ВПО і стати на облік у ТЦК та СП.

До слова, нещодавно Рада підтримала законопроєкт, що автоматизує військовий облік для 17-річних громадян України. Новий законопроєкт дозволяє юнакам стати на облік через застосунок Резерв+ без необхідності проходити медогляд або відвідувати військові комісаріати.