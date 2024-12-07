Гражданам, которые проживают не по месту прописки, необходимо написать заявление и встать на воинский учет по месту фактического проживания, передает 24 Канал со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.

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Как стать на учет не по прописке

Отмечается, что после внесения данных в единый реестр по новому месту жительства, гражданин автоматически будет снят с учета по старому адресу.

Обратите внимание! Во Львовском ТЦК напомнили, что военный учет – это обязанность каждого гражданина Украины призывного возраста. Лицо обязано прибыть в ТЦК и стать на учет. Внутренне перемещенные лица также должны зарегистрироваться как ВПО и стать на учет в ТЦК и СП.

К слову, недавно Рада поддержала законопроект, автоматизирующий воинский учет для 17-летних граждан Украины. Новый законопроект позволяет юношам стать на учет через приложение Резерв + без необходимости проходить медосмотр или посещать военные комиссариаты.