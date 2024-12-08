В Украине вручение повесток в военное время регулирует постановление Кабмина № 560 от 16 мая 2024 года, передает 24 Канал со ссылкой на юриста Нелю Романенко.

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Основные правила вручения повестки

В утвержденном этим постановлением Порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период предусмотрена форма удостоверения уполномоченного лица на вручение повесток. Лицо, которое выписывает повестку, должно предъявить также один из документов: удостоверение офицера, военный билет, служебное удостоверение.

Повестки имеют право вручать:

представители ТЦК и СП в пределах административной территории, на которую распространяется полномочия соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки;

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) – в пределах административной территории, на которую распространяется полномочия соответствующей госадминистрации.

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах советов;

представители предприятий, учреждений, организаций – на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);

представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, которые находятся в указанных органах на воинском учете) – на всей территории Украины.

Форма повестки утверждена приложением 1 Порядка № 560/

Во время мобилизации граждане вызываются в ТЦК с целью:

постановки на воинский учет;

прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе;

уточнения своих персональных данных, данных военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки);

призыва на военную службу по мобилизации и отправления к местам прохождения военной службы.

Также предусмотрено, что если лицо подлежит оповещению в соответствии с распоряжением председателя (начальника) районной, городской госадминистрации (военной администрации) или соответствующего руководителя районного (городского) ТЦК и СП о проведении мероприятий мобилизации или вызов резервистов и военнообязанных районного (городского) ТЦК, ей вручается повестка.

Повестка может оформляться на бланке, который заполняется представителем районного (городского) ТЦК и СП.

Во время вручения повестки осуществляется фото- и видеофиксация.

Надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК в случае вручения повестки является личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в частности видеозапись доказательства акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.

То есть, если данные меры не были приняты, соответственно отсутствует доказательство вручения Вам повестки. Любых последствий не должно быть,

– отметила юрист.