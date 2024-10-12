В полиции прокомментировали рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

После завершения выступления группы "Океан Эльзы", которое состоялось в столичном Дворце Спорта 11 октября, у посетителей концерта сотрудники ТЦК и СП вместе с патрульной полицией проверяли военно-учетные документы.

В полиции уже отреагировали на скандал. В частности, в комментарии Общественному там говорят, что правоохранители осуществляли обеспечение правопорядка и реагирования.

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В то же время накануне глава Национальной полиции Иван Выговский рассказал для "Интерфакс-Украина", что полицейские совместно с представителями ТЦК и СП участвуют в оповещении военнообязанных, проверяют документы, но повестки – не вручают.

Он отметил, что полиция по-прежнему выполняет свои полномочия, закрепленные за ней в части 3 статьи 38 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" в части доставки военнообязанных в ТЦК и СП по обращению самого ТЦК.

Справочно. После вступления в силу обновленного законодательства о мобилизации полицейские имеют право требовать от военнообязанных мужчин военно-учетный документ и документ, удостоверяющий личность. Кроме того, правоохранители могут проверить, обновил ли военнообязанный свои данные в ТЦК. А если в процессе проверки выяснится, что военнообязанный находится в розыске ТЦК, они уполномочены задержать и доставить мужчину в военкомат.

К слову, после проверок ТЦК и СП после концерта "Океана Эльзы" в Киеве, в сети начали массово продавать билеты на следующие выступления группы. В частности, на сайте OLX уже можно найти соответствующие объявления.