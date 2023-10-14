Известно, что экскомандир конфисковал участки в пользу воинской части. Однако в документах не указали, для кого именно предназначена эта земля.
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Детали рейдерского увлечения
В марте 2022 года бывший командир отдельной бригады территориальной обороны отдал незаконный приказ о конфискации в пользу двух крупных торговых павильонов в Днепре. Речь идет о двух участках у реки площадью 1,3 гектара. В документе не было указано, для каких именно подразделений это имущество предназначено.
Известно, что постановление бывшего должностного лица стало поводом к рейдерскому захвату этой территории. Под охраной одного из добровольческих формирований Днепровской территориальной общины неизвестные огородили конфискованную землю, разобрали павильоны и начали там строительство.
Экс-чиновнику сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий – вскоре ему должны избрать меру пресечения. Судебная экспертиза подтвердила незаконность приведенных выше приказов и действий. Ущерб достигает суммы в 21 миллион гривен. На земельные участки наложен арест.
Рейдерский захват павильонов в Днепре / фото Офиса генпрокурора
Другие дела Государственного бюро расследований
- В Днепре задержан командир взвода, который требовал взятку в 600 тысяч гривен у четырех своих подчиненных. В случае неуплаты он обещал препятствовать прохождению службы и начислению денег за боевые задания.
- Чиновники Одесской таможни требовали деньги у предпринимателей, которые хотели оформить импортные товары. За 200 долларов за каждый контейнер чиновники обещали искусственно не препятствовать растаможке продукции.
- В Киевской области прокурор погорел на взятке, когда брал "аванс" в туалетной кабинке ресторан. Он обещал закрыть производство против компании, подделывавшей печати и документы.