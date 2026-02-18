Украинец, задержанный агентами Миграционной службы США, уже 6 недель находится под стражей
- Украинец Дмитрий Кулик был задержан агентами ICE в Миннесоте, хотя прибыл в США легально.
- Адвокат Юлия Бикбова подала петицию о незаконности задержания, планируя также обратиться в иммиграционный суд для приостановления депортационной процедуры в случае освобождения.
39-летний одессит Дмитрий Кулик был задержан Миграционной службой США в Миннесоте в январе 2026 года. Сейчас готовится ходатайство о признании его задержания незаконным.
Об этом во время интервью для Общественного рассказала адвокат Дмитрия Кулика Юлия Бикбова, которая и подала в суд соответствующую петицию.
Что известно о задержании украинца в США?
Дмитрий Кулик, родом из Черноморска Одесской области, вместе с женой и 5-летней дочерью переехал в США в конце 2023 года. В стране, где мужчина нашел приют, он работал водителем доставки.
Агенты ICE остановили его 1 января 2026 года на парковке Walmart в Миннеаполисе, попросили документы, после чего силой вытащили из машины и задержали, хотя на тот момент не знали его статуса.
Отметим, что в США мужчина прибыл легально по программе Uniting for Ukraine, он не имеет уголовного прошлого и никаких арестов.
При этом семья Кулика выполняла все требования, в частности в 2025 году вовремя подала документы на re-parole и оплатила более 2000 долларов сборов. Жене и ребенку статус продлен в начале февраля (после давления конгрессменов и сенаторов), но Кулику отказали именно из-за открытия депортационного дела.
В случае освобождения защита планирует обратиться в иммиграционный суд с ходатайством о приостановлении депортационной процедуры и повторном представлении на продление гуманитарного пароля (re-parole).
Это будет первое такое дело, этого никто не делает. Это будет уникально и опасно,
– сказала адвокат.
По словам Бикбовой, существует угроза, что ICE может снова арестовать Кулика и возобновить процесс.
Адвокат подчеркивает системную проблему, ведь одна государственная структура призывает украинцев подавать на продление и платить сборы, зато другая задерживает их при рассмотрении заявок.
Подобные аресты продолжаются более года, преимущественно касаются мужчин. По ее данным, уже более 150 украинцев депортированы из США.
Что известно о рейдах ICE в США и в какой ситуации украинцы?
В рамках политики президента Трампа ICE проводит массовые рейды, задерживая людей без тщательной проверки. После вспышек протестов действия агентов усилились, фиксировались трагические случаи, включая жертвами среди задержанных.
В то же время федеральные власти отрицают системные злоупотребления властью, оправдывает тактику силовиков и фактически ее поддерживает. Это касается и украинцев в США. В диаспорных сообществах соцсетей активно обсуждают риски рейдов и меры безопасности. Украинка из Калифорнии рассказала, что в местных группах люди спрашивают, что произойдет с детьми, если родителей задержат во время такой операции.
К тому же подобная ситуация с задержанием уже происходила. Так, украинца Александра из Луганска схватили агенты миграционной службы ICE в США без видимых оснований. По версии защиты, причиной могла стать украинская символика на его автомобиле, в частности флаги, ленты или другие элементы.