Об этом во время интервью для Общественного рассказала адвокат Дмитрия Кулика Юлия Бикбова, которая и подала в суд соответствующую петицию.

К теме Лучше посидеть дома: как украинцам в США избежать задержаний ICE

Что известно о задержании украинца в США?

Дмитрий Кулик, родом из Черноморска Одесской области, вместе с женой и 5-летней дочерью переехал в США в конце 2023 года. В стране, где мужчина нашел приют, он работал водителем доставки.

Агенты ICE остановили его 1 января 2026 года на парковке Walmart в Миннеаполисе, попросили документы, после чего силой вытащили из машины и задержали, хотя на тот момент не знали его статуса.

Отметим, что в США мужчина прибыл легально по программе Uniting for Ukraine, он не имеет уголовного прошлого и никаких арестов.

При этом семья Кулика выполняла все требования, в частности в 2025 году вовремя подала документы на re-parole и оплатила более 2000 долларов сборов. Жене и ребенку статус продлен в начале февраля (после давления конгрессменов и сенаторов), но Кулику отказали именно из-за открытия депортационного дела.

В случае освобождения защита планирует обратиться в иммиграционный суд с ходатайством о приостановлении депортационной процедуры и повторном представлении на продление гуманитарного пароля (re-parole).

Это будет первое такое дело, этого никто не делает. Это будет уникально и опасно,

– сказала адвокат.

По словам Бикбовой, существует угроза, что ICE может снова арестовать Кулика и возобновить процесс.

Адвокат подчеркивает системную проблему, ведь одна государственная структура призывает украинцев подавать на продление и платить сборы, зато другая задерживает их при рассмотрении заявок.

Подобные аресты продолжаются более года, преимущественно касаются мужчин. По ее данным, уже более 150 украинцев депортированы из США.

Что известно о рейдах ICE в США и в какой ситуации украинцы?