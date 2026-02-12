Об этом говорится в материале 24 Канала "Хватают всех без разбора": истории украинцев в США, которые боятся выходить на улицы из-за рейдов агентов ICE".

Почему украинца Александра отправили в "концлагерь" в США?

Украинского беженца из Луганска, по имени Александр, задержала миграционная полиция ICE во время рейда во Флориде без всяких на то оснований. На суде адвокат украинца предположила, что внимание агентов ICE могла привлечь украинская символика на машине Александра – обычном для Америки белом траке. Других "нарушений" мужчина не совершал.

Известно, что Александр с семьей въехал в США легально по визе, вовремя подал документы на убежище, судимости не имеет, владеет малым бизнесом и платит налоги. Однако, его задержали и упекли в миграционный центр Alligator Alcatraz, который сами представители американской власти вместе с Трампом и генпрокурором Пэм Бонди позиционируют как "концлагерь".

Теперь Александр вынужден сидеть в Alligator Alcatraz и не может выйти под залог, который уже назначил судья, из-за бюрократической гонки.

По мнению украино-американской журналистки Екатерины Пановой, такие истории будут появляться снова и снова, ведь ICE надо выполнять план по задержанию мигрантов.

Против кого ICE ведет рейды в США?