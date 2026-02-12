Опасения даже среди легальных жителей продолжают расти. Об этом в эксклюзивном материале 24 Канала рассказали представители украинской диаспоры в США.

Кого задерживают агенты ICE?

Представители украинской диаспоры отмечают, что теперь под проверки могут попасть не только нелегальные мигранты, но и люди с легальным статусом, включая владельцев американских паспортов.

Украинец Василий, который почти 20 лет проживает в США и имеет американское гражданство, раскритиковал действия миграционной службы ICE, заявив, что борьба с нелегальной миграцией превратилась в хаотичные и чрезмерно жесткие рейды.

По его словам, сама идея навести порядок в миграционной сфере является правильной, однако способ ее реализации вызывает серьезное беспокойство.

Василий живет в Техасе и работает в компании по ремонту бытовой техники. Среди его коллег много мигрантов, которые, по его словам, активно пользуются специальными приложениями, предупреждающие о присутствии агентов ICE в определенных районах. Недавно один из работников получил сообщение о проверках возле склада-магазина, где правоохранители останавливали техников и проверяли их документы.

Украинец отмечает, что в Техасе ситуация пока относительно спокойная, однако в начале года вблизи границы с Мексикой происходили жесткие рейды. В других штатах, в частности в Миннесоте, ситуация, по его словам, значительно напряженнее.

Поскольку в США проживает большое количество украинцев, в частности тех, кто находится под временной защитой, ситуация с действиями ICE непосредственно касается и граждан Украины. Представители диаспоры отмечают, что усиление миграционного контроля создает дополнительные риски даже для законопослушных жителей страны.

Какие незаконные действия совершают представители Миграционной службы в США?