Побоювання навіть серед легальних мешканців продовжують зростати. Про це в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу розповіли представники української діаспори в США.
Кого затримують агенти ICE?
Представники української діаспори зазначають, що тепер під перевірки можуть потрапити не лише нелегальні мігранти, а й люди з легальним статусом, включно з власниками американських паспортів.
Українець Василь, який майже 20 років проживає у США та має американське громадянство, розкритикував дії міграційної служби ICE, заявивши, що боротьба з нелегальною міграцією перетворилася на хаотичні та надмірно жорсткі рейди.
За його словами, сама ідея навести лад у міграційній сфері є правильною, однак спосіб її реалізації викликає серйозне занепокоєння.
Василь мешкає у Техасі та працює в компанії з ремонту побутової техніки. Серед його колег багато мігрантів, які, за його словами, активно користуються спеціальними застосунками, що попереджають про присутність агентів ICE у певних районах. Нещодавно один із працівників отримав повідомлення про перевірки біля складу-магазину, де правоохоронці зупиняли техніків та перевіряли їхні документи.
Українець зазначає, що в Техасі ситуація наразі відносно спокійна, однак на початку року поблизу кордону з Мексикою відбувалися жорсткі рейди. В інших штатах, зокрема у Міннесоті, ситуація, за його словами, значно напруженіша.
Оскільки у США проживає велика кількість українців, зокрема тих, хто перебуває під тимчасовим захистом, ситуація з діями ICE безпосередньо стосується й громадян України. Представники діаспори наголошують, що посилення міграційного контролю створює додаткові ризики навіть для законослухняних мешканців країни.
Які незаконні дії чинять представники Міграційної служби в США?
У місті Міннеаполіс 7 січня співробітник Імміграційної та митної служби США (ICE) смертельно поранив 37-річну жінку під час масштабної операції з посилення імміграційного контролю. За інформацією американських правоохоронців, постріл відбувся в момент, коли її автомобіль, за їхніми твердженнями, почав рух у напрямку агентів, проте місцеві посадовці та свідки ставлять ці обставини під сумнів.
Пізніше у Міннеаполісі федеральні імміграційні агенти знову смертельно поранили 37-річного Алекса Джеффрі Претті, що викликало протести та обурення місцевої влади. Президент Трамп підтримав дії ICE, тоді як місцеві чиновники засудили федеральних агентів.