Основное требование – показать ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации – необходимо всем работникам. Кто вакцинироваться не захотел – закрыли магазины, но таких единицы.

К теме В общественный транспорт – с COVID-документами: в Черкасской области усилили ограничения

Есть и те, кто пытаются схитрить. К примеру, в одном из магазинов бытовой техники сертификатов у работников не было. Говорят, торгующим средствами связи можно.

Посетителей тоже проверяют на входе в магазины. У кого нет двух вакцин – не пускают. Можно только детям до 18 лет, если с родителями – взрослые все равно ждут у входа.

Кинотеатр полдня был совсем без сеансов. Только после обеда появились посетители – четверо на сеанс.

На каждом шаге проверяют сертификат. Если к кассе подходят – то на кассе, если на баре – то к бару, если в зал есть электронный билет, то там и проверяют,

– объяснила директор по кадрам сети кинотеатров Елена Левченко.

Больше всего достается охранникам в заведениях. Недовольные посетители требуют объяснений и так называемой "справедливости" у них.

Как в Черкасской области проверяют COVID-документы: смотрите сюжет

Ситуация с вакцинацией

В Черкасской области 2 дозы вакцины получили только 40% взрослых, а первую – 28%. Теперь возле пунктов иммунизации – очереди. Сертификат можно получить и после первой дозы, но в магазины все равно пустят только после двух.

"Сертификат вакцинации – не является конфиденциальной информацией и по запросу Полиции, Госпродпотребслужбы (лица – 24 канал) должны представлять эти данные", – отметила начальница областного отдела Госпродпотребслужбы Юлия Сокирка.

Обратите внимание Превысили уровень госпитализаций, – Скичко о коронавирусе в Черкасской области

В Черкасской областной администрации надеются, что люди будут соблюдать все правила. Как следствие, заболеваемость пойдет на спад и область покинет красную зону.