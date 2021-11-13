Основна вимога – показати ПЛР-тести або сертифікати про вакцинацію – такі необхідні всім працівникам. Хто вакцинуватися не захотів – зачинили магазини, але таких одиниці.
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Є і ті, хто намагаються схитрувати. Наприклад, в одному із магазинів побутової техніки сертифікатів у працівників не було. Кажуть, тим, хто торгує засобами зв'язку, можна.
Відвідувачів теж перевіряють на вході в магазини. В кого немає двох вакцин – не пускають. Можна лише дітям до 18 років, якщо з батьками – дорослі все одно чекають біля входу.
Кінотеатр пів дня був зовсім без сеансів. Лише після обіду з'явились відвідувачі – четверо на сеанс.
На кожному етапі перевіряють сертифікат. Якщо до каси підходять – то на касі, якщо на барі – то до бару, якщо в зал є електронний квиток, то там і перевіряють,
– пояснила директорка з кадрів мережі кінотеатрів Олена Левченко.
Найбільше дістається охоронцям у закладах. Незадоволені відвідувачі вимагають пояснень і так званої "справедливості" у них.
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Ситуація з вакцинацією
На Черкащині 2 дози вакцини отримали лише 40% дорослих, а першу – 28%. Тож тепер біля пунктів імунізації – черги. Сертифікат можна отримати і після першої дози, але в магазини все одно пустять лише після двох.
"Сертифікат вакцинації – не конфіденційною інформацією і на запит Поліції, Держпродспоживслужби (особи – 24 канал) повинні представляти ці дані", – відзначила начальниця обласного відділу Держпродспоживслужби Юлія Сокирка.
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У Черкаській обласній адміністрації сподіваються, що люди дотримуватимуться всіх правил. Як наслідок, захворюваність піде на спад і область покине червону зону.