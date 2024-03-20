Он является сыном начальника инженерных войск армии России Романа Бессмертного. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Российские добровольцы ликвидировали сына начальника войск России
В одном из телеграм-каналов, который ведет сотрудник одной из специальных служб страны-агрессора, указано, что Бессмертный попал в засаду российских добровольцев, вероятно, из Российского добровольческого корпуса, на автомобиле УАЗ "Патриот" с еще двумя солдатами 49 общевойсковой армии России.
В автомобиле, по данным росСМИ, также находились:
- старший лейтенант Колотов Алексей Олегович;
- младший сержант Шориков Даниил Станиславович.
В телеграм-канале также отметили, что Колотова ранили и захватили в плен, и сейчас он, вероятно, находится на территории Украины. Между тем Шориков погиб на месте, как и Бессмертный.
Стоит отметить, что Бессмертный должен был проходить службу в составе 32 инженерно-саперного полка на Херсонском направлении. Однако влиятельный отец россиянина поспособствовал тому, чтобы его перевели на более безопасный, в частности, в Белгородскую область.
Также сообщается, что в боях, продолжающихся в Козинке, российские войска безуспешно пытаются вытеснить добровольцев из захваченных сел. Однако битва за контроль над территорией все еще продолжается.
В "Свободе России" назвали потери путинской армии из-за рейдов
- Заместитель командира легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" рассказал, что за первую неделю российским добровольцам удалось "демилитаризовать" 1,5 тысячи путинских силовиков. Еще 27 человек добровольцы-россияне взяли в плен.
- Представитель легиона "Свобода России" отметил, что за одну неделю также российские добровольцы уничтожили около танковой роты 1 артиллерийского дивизиона. Путинская армия потеряла около 30 единиц легкой бронетехники.
- В легионе также сообщали, что российская армия также имеет много поврежденной техники российскими добровольцами. Среди этой техники есть как танки и бронетранспортеры, так и система РЭБ и РСЗО. Также россияне имеют множество техники, которую уже не удастся вернуть на боевой порядок, потому что ее просто уничтожили.