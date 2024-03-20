Он является сыном начальника инженерных войск армии России Романа Бессмертного. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

К теме Потери врага, анонс ударов по военным целям в Белгороде: что происходит на территории России

Российские добровольцы ликвидировали сына начальника войск России

В одном из телеграм-каналов, который ведет сотрудник одной из специальных служб страны-агрессора, указано, что Бессмертный попал в засаду российских добровольцев, вероятно, из Российского добровольческого корпуса, на автомобиле УАЗ "Патриот" с еще двумя солдатами 49 общевойсковой армии России.

В автомобиле, по данным росСМИ, также находились:

старший лейтенант Колотов Алексей Олегович;

младший сержант Шориков Даниил Станиславович.

В телеграм-канале также отметили, что Колотова ранили и захватили в плен, и сейчас он, вероятно, находится на территории Украины. Между тем Шориков погиб на месте, как и Бессмертный.

Стоит отметить, что Бессмертный должен был проходить службу в составе 32 инженерно-саперного полка на Херсонском направлении. Однако влиятельный отец россиянина поспособствовал тому, чтобы его перевели на более безопасный, в частности, в Белгородскую область.

Также сообщается, что в боях, продолжающихся в Козинке, российские войска безуспешно пытаются вытеснить добровольцев из захваченных сел. Однако битва за контроль над территорией все еще продолжается.

В "Свободе России" назвали потери путинской армии из-за рейдов