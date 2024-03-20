Він є сином начальника інженерних військ армії Росії Романа Безсмертного. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Російські добровольці ліквідували сина начальника військ Росії

В одному з телеграм-каналів, який веде співробітник однієї зі спеціальних служб країни-агресорки, зазначено, що Безсмертний потрапив у засідку російських добровольців, імовірно, із Російського добровольчого корпусу, на автомобілі УАЗ "Патріот" з іще двома солдатами 49 загальновійськової армії Росії.

В автомобілі, за даними росЗМІ, також перебували:

старший лейтенант Колотов Олексій Олегович;

молодший сержант Шориков Данило Станіславович.

У телеграм-каналі також зазначили, що Колотова поранили й захопили в полон, і наразі він, імовірно, перебуває на території України. Тим часом Шориков загинув на місці, як і Безсмертний.

Варто зазначити, що Безсмертний мав проходити службу у складі 32 інженерно-саперного полку на Херсонському напрямку. Проте впливовий батько росіянина посприяв тому, щоб його перевели на більш безпечний, зокрема, у Бєлгородську область.

Також повідомляється, що у боях, що тривають в Козинці, російські війська безуспішно намагаються витіснити добровольців із захоплених сіл. Однак битва за контроль над територією все ще триває.

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