Рейды продолжаются: в сети сообщили о новых массовых местах, которые посетили ТЦК

После громкой "облавы" ТЦК возле "Дворца спорта" в Киеве, массовые проверки начались в торговых, развлекательных и спортивных центрах в других городах. В сети публикуют видео и кадры этих рейдов.

Отметим, что в соответствии с законодательством, работники ТЦК имеют право проверять наличие соответствующих документов у военнообязанных граждан в публичных местах.

Смотрите также Рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы": как реагируют военные на инцидент с проверками

В Киеве новые проверки от ТЦК

Сегодня сотрудники военкоматов наведались в ряд ТЦ в столице. В частности, они побывали в загородном комлексе Sobi Club под Киевом. Кадры оттуда распространили в сети.

ТЦК в клубе для отдыха Sobi Club в Вышгороде / Фото соцсети

Массовый рейд в Одессе

Как пишет "Думская", ТЦК начал рейды по торговым центрам в Одессе. Причем во всех районах города. Канал призывает не забывать носить с собой документы, в частности военный билет.

Работа ТЦК в Одессе / Фото соцсети

Во Львове тоже активно работают ТЦК

Отмечается, что работники ТЦК посетили спортклубы Sport Life в Сыхове.

Во Львовском областном ТЦК предупредили, что военные совместно с работниками правоохранительных органов проводят оповещение военнообязанных граждан относительно воинского учета во время действия военного положения.

Призываем граждан соблюдать все нормы действующего законодательства. По просьбе представителей ТЦК и СП или работников правоохранительных органов предоставить для проверки военно-учетные документы, реагировать корректно. За препятствование их работе предусмотрена административная ответственность,

– напомнили в ведомстве.

Также рейды ТЦК проводятся в других городах.

Уклонистов ищут в торговых центрах Хмельницкого: смотрите видео

ТЦК возле торгового центра "Оазис" в Хмельницком / Фото соцсети

Проверка документов у мужчин в Буковеле: смотрите видео

Телеграмм-каналы в Кривом Роге сообщают об "облаве" в ТЦ Terra Mall. Люди жалуются, что, якобы, богачей не трогают.

Фото из сети