Рейды продолжаются: в сети сообщили о новых массовых местах, которые посетили ТЦК
После громкой "облавы" ТЦК возле "Дворца спорта" в Киеве, массовые проверки начались в торговых, развлекательных и спортивных центрах в других городах. В сети публикуют видео и кадры этих рейдов.
Отметим, что в соответствии с законодательством, работники ТЦК имеют право проверять наличие соответствующих документов у военнообязанных граждан в публичных местах.
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В Киеве новые проверки от ТЦК
Сегодня сотрудники военкоматов наведались в ряд ТЦ в столице. В частности, они побывали в загородном комлексе Sobi Club под Киевом. Кадры оттуда распространили в сети.
ТЦК в клубе для отдыха Sobi Club в Вышгороде / Фото соцсети
Массовый рейд в Одессе
Как пишет "Думская", ТЦК начал рейды по торговым центрам в Одессе. Причем во всех районах города. Канал призывает не забывать носить с собой документы, в частности военный билет.
Работа ТЦК в Одессе / Фото соцсети
Во Львове тоже активно работают ТЦК
Отмечается, что работники ТЦК посетили спортклубы Sport Life в Сыхове.
Во Львовском областном ТЦК предупредили, что военные совместно с работниками правоохранительных органов проводят оповещение военнообязанных граждан относительно воинского учета во время действия военного положения.
Призываем граждан соблюдать все нормы действующего законодательства. По просьбе представителей ТЦК и СП или работников правоохранительных органов предоставить для проверки военно-учетные документы, реагировать корректно. За препятствование их работе предусмотрена административная ответственность,
– напомнили в ведомстве.
Также рейды ТЦК проводятся в других городах.
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ТЦК возле торгового центра "Оазис" в Хмельницком / Фото соцсети
Проверка документов у мужчин в Буковеле: смотрите видео
Телеграмм-каналы в Кривом Роге сообщают об "облаве" в ТЦ Terra Mall. Люди жалуются, что, якобы, богачей не трогают.
Фото из сети