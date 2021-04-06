Рейды в Укрзализныце: полиция проверила соблюдение карантинных требований в вагонах
Железная дорога продолжает работать несмотря на жесткие карантинные ограничения в Киеве. Представители Укрзализныци совместно с Нацполицией провели специальные рейды по проверке соблюдения карантинных требований.
Источник:Пресс-служба Укрзализныци
Первый рейд состоялся 5 апреля, после введения в действие усиленного карантина в столице. Соблюдение дистанции и масочного режима проверили на вокзалах и в вагонах поездов.
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Детали рейда полиции
По словам главы правления Укрзализныци Ивана Юрика, учреждение заботится о безопасности и комфорте пассажиров и железнодорожников, поэтому придерживается всех карантинных правил.
Во время рейдов проинспектировали поезда:
- №142 по направлению Бахмут – Львов;
- "Интерсити +" №724 Киев – Харьков;
- экспресс №831 Борисполь – Киев.
Результаты проверки Укрзализныци
Правоохранители составили лишь 1 протокол об административном нарушении для пассажира на вокзале без маски. В то же время предупреждения получили более 20 пассажиров в вагонах, которые неправильно использовали защитную маску.
Рейды полиции на вокзалах и вагонах будут регулярными / Скриншот с видео Укрзализныци
В Укрзализныце заверили, что контроль масочного режима усилили, а также пассажиров будут информировать об опасности COVID-19. В частности, объявления разместят на табло и будут использовать аудиосообщения.
Полиция провела рейд на Укрзализныце: смотрите видео
Руководство Укрзализныци планирует продолжить рейды поездах и электричках с полицией. Также там призвали пассажиров не пренебрегать правилами безопасных путешествий во время карантина.
Что известно о карантине в Киеве
- В столице ввели карантин с 5 апреля 2021 года из-за большого количества инфицированных.
- Киевляне могут пользоваться общественным транспортом, если имеют спецпропуска.
- Зафиксировали несколько случаев спекуляций спецпропускам.
- Там перестали работать детские сады и школы, а также закрыли некоторые детские площадки.
- Заведения общественного питания должны обслуживать клиентов только на вынос или доставкой.
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