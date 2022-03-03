Рейс Укрзализныци вырвался из Лисичанска и эвакуировал почти 1 тысячу женщин и детей

Укрзализныця организовала эвакуационный рейс из Лисичанска в Ужгород. Так удалось спасти 978 женщин и детей.

Также Укрзализныця запустила много других эвакуационных рейсов и сообщила детали отправки. Об этом стало известно 3 марта.

Обратите внимание Укрзализныця делает все рейсы с востока и центра эвакуационными и закрывает продажу билетов

Рейсом №46/45 таки вырвались из Лисичанска и эвакуировали 978 женщин и детей, которые сейчас в безопасности направляются в Ужгород,

– говорится в сообщении.

Укрзализныця к тому же объявила "большой эвакуационный день" для Харькова. Из города 3 марта отправится аж 7 поездов.

Кроме Харькова, рейсы организовали также из Боярки, Одессы и Житомира.

Текст публикации Укрзализныци:

Эвакуационный апдейт

Рейсом №46/45 таки вырвались из Лисичанска и эвакуировали 978 женщин и детей, которые сейчас в безопасности направляются в Ужгород.

Большой эвакуационный день для Харькова.

По состоянию на 12: 30 Укрзализныцей отправлено уже 1 поезд Интерсити+, 3 поезда во Львовском направлении и 4 электрички Харьков – Винница с пересадкой во Львов общей вместимостью более 12 тысяч человек.

Что дальше:

– эвакуационный поезд №909, 21 вагон, отправление в 13:00;

– эвакуационный поезд №911, 19 вагон, отправление в 15:00;

- Интерсити+ в 14: 30 и 19: 00.

Кроме Харькова, Укрзализныця объявляет эвакуационные рейсы из Боярки в Хмельницкий и Тернополь. Рейсы будут отправляться в 14: 00, 16: 00 и 18: 00.

Укрзализныця объявляет эвакуационный рейс из Одессы в Ужгород. Посадка до 19 вагонов начнется в полночь, просьба прибыть на вокзал заблаговременно.

Дизель-поезд из Житомира во Львов с пересадкой в Бердичеве отправится по заполненности.

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