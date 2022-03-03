Також Укрзалізниця запустила багато інших евакуаційних рейсів і повідомила деталі відправлення. Про це стало відомо 3 березня.

Зверніть увагу Укрзалізниця робить всі рейси зі сходу та центру евакуаційними й закриває продаж квитків

Рейсом №46/45 таки вирвалися з Лисичанська й евакуювали 978 жінок і дітей, які зараз у безпеці прямують до Ужгорода,

– мовиться в повідомленні.

Укрзалізниця до того ж оголосила "великий евакуаційний день" для Харкова. З міста 3 березня відправиться аж 7 потягів.

Окрім Харкова, рейси організували також з Боярки, Одеси та Житомира.

Текст публікації Укрзалізниці:

Евакуаційний апдейт

Рейсом №46/45 таки вирвалися з Лисичанська й евакуювали 978 жінок і дітей, які зараз у безпеці прямують до Ужгорода.

Великий евакуаційний день для Харкова.

Станом на 12:30 Укрзалізницею відправлено вже 1 поїзд Інтерсіті+, 3 поїзди у львівському напрямку та 4 електрички Харків – Вінниця з пересадкою до Львова загальною місткістю понад 12 тисяч осіб.

Що далі:

– евакуаційний поїзд №909, 21 вагон, відправлення о 13:00;

– евакуаційний поїзд №911, 19 вагон, відправлення о 15:00;

– Інтерсіті+ о 14:30 та 19:00.

Крім Харкова, Укрзалізниця оголошує евакуаційні рейси з Боярки до Хмельницького та Тернополя. Рейси відправлятимуться о 14:00, 16:00 та 18:00.

Укрзалізниця оголошує евакуаційний рейс з Одеси до Ужгорода. Посадка до 19 вагонів розпочнеться опівночі, прохання прибути на вокзал завчасно.

Дизель-поїзд з Житомира до Львова з пересадкою в Бердичеві відправиться по заповненості.

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