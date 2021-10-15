Рейсы не будут делиться на внутренние и международные, – Стефанишина о договоре о свободном небе

На днях Украина и ЕС подписали долгожданное соглашение об "открытом небе". Это означает, что теперь рейсы не будут делиться на внутренние и международные.

Об этом сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью. Она пояснила, что Украина и ЕС станут общим авиапространством.

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На вопрос, означает ли соглашение то, что, условно, Wizzair будет летать между Киевом и Запорожьем за 10 евро, Стефанишина ответила одобрительно.

Обязательно будет. Когда премьер подписывал это соглашение, я поймала себя на мысли, что не будет теперь внутренних и международных рейсов. Будут просто рейсы,

– заметила она.

Что предусматривает соглашение

Соглашение об "открытом небе" с ЕС позволит увеличить количество компаний на рынке авиаперевозок Украины, а значит:

усилит между ними конкуренцию,

заставит снизить цены,

позаботиться о качестве, безопасности и сервисе.

Согласно договору, разрушается монополия украинских компаний на внутренних рейсах. Это означает, что высокие цены за билеты останутся в прошлом и платить за условный рейс "Киев – Днепр" по цене рейса "Киев – Париж" уже не придется.

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Сделка – огромная ответственность

Стефанишина обратила внимание на то, что это очень большая ответственность. Она отметила, что вскоре на внутренний рынок зайдут крупные европейские компании.

Это действительно сигнал для всей мировой авиационной отрасли, что появился огромный рынок, где можно работать. Поэтому на нас здесь большая ответственность, как у правительства, быстро выполнить все параметры, касающиеся безопасности полетов,

– подчеркнула вице-премьер.

Она добавила, что думает о том, чтобы начать выполнение этого соглашения в короткие сроки. Ведь, по ее словам, есть очень короткий период, пока в нас верят, чтобы не разочаровать игроков, которые хотят зайти на наш рынок.