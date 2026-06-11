Запрос на результат: аналитик объяснил, как Буданов разрушает стереотипы украинской политики

Глава Офиса президента Кирилл Буданов демонстрирует нетипичную для украинской политики динамику общественного доверия. Он сохраняет высокие рейтинги во всех регионах.

На это обратил внимание политический аналитик Назар Приходько в посте на Facebook,, комментируя результаты последнего опроса КМИС.

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Рейтинги Буданова растут

По словам Приходько, в украинской политике давно существует негласное правило: после прихода к власти рейтинги политиков обычно начинают снижаться.

,,, Но, как известно, из каждого правила есть исключения. Свежий опрос КМИС показывает, что в случае Кирилла Буданова это правило не работает, отметил аналитик.,

– отметил аналитик.

Он также отметил, что поддержка Буданова не сосредоточена в отдельных регионах, а остается стабильно высокой по всей стране.

Буданов имеет высокий уровень доверия во всех регионах Украины – от 66% на Востоке до 71% на Западе. Для страны, которая живет в условиях войны и постоянных вызовов, это очень сильный показатель,

– подчеркнул Приходько.

По его мнению, речь идет об одной из немногих публичных фигур, которая пользуется поддержкой по всей стране без выраженного регионального разделения.

Ранее Кирилл Буданов подчеркивал, что единство остается одним из главных условий устойчивости Украины во время войны. По его словам, без консолидации общества и государственных институтов страна не сможет эффективно реализовать даже самые лучшие решения.