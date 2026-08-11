Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала пояснил, что ситуация с "Яблоком" демонстрирует реальное состояние российского общества и пределы "демократии", допускаемой Кремлем. Резкая реакция властей на лозунги о мире многое говорит и о подлинном отношении Кремля к возможному завершению войны.

Кремль не рассчитал эффект "Яблока"

"Яблоко" трудно назвать реальной оппозицией Кремлю: партия давно остается маргинальной на федеральном уровне, а Григория Явлинского Подоляк не считает радикальным противником Путина.

Российские власти и раньше допускали к парламентским кампаниям контролируемые политические проекты, которые должны были оттягивать часть протестного электората и создавать для него иллюзию выбора. На этот раз такую роль попытались отвести "Яблоку", позволив ему дистанцироваться от общей риторики "все ради войны".

Они хотели показать на примере "Яблока", которое должно было выступить с концепцией "Нет войне, мы за мир", что это непопулярно в России, а вокруг войны, напротив, все объединяются и мобилизуются,

– пояснил Подоляк.

Расчет, по его оценке, не сработал. Партия, которая обычно набирала на федеральных выборах около 2–2,5 %, после появления лозунгов о прекращении войны начала быстро набирать поддержку. По приведенным Подоляком данным российских опросов, примерно за две недели ее рейтинг вырос до 9,5–10,5%.

Это вызвало паническую, просто паническую реакцию, потому что вся российская пропаганда не соответствует действительности,

– подчеркнул советник Офиса Президента.

Такой результат оказался опасным уже для самой технологии контролируемой "оппозиции". Кремль рассчитывал направить недовольство в безопасный для себя канал, но увидел, что даже ограниченная возможность высказаться за прекращение войны способна собрать гораздо большую поддержку, чем ожидала российская власть.

Почему на самом деле боится Кремль?

Рост поддержки "Яблока" Подоляк связывает не с внезапным изменением отношения россиян к самой войне, а с тем, что ее последствия все сильнее ощущаются внутри России. По его оценке, значительная часть общества воспринимает агрессию до тех пор, пока она остается безнаказанной и не затрагивает их лично. Отношение меняется, когда война приходит на российскую территорию, усиливается мобилизация, возникают перебои с топливом и другие проблемы.

Россияне хотят войны, когда можно войти в любую страну, безнаказанно там убивать и грабить, а самим смотреть на это по телевизору. Но когда война идет не по сценарию Путина, переходит на территорию России, становится страшно – такой войны они уже не хотят,

– пояснил Подоляк.

Выразить это недовольство внутри страны практически негде: независимых СМИ, влиятельных организаций или реальных оппозиционных партий нет. "Яблоко", которое Кремль изначально мог рассматривать как контролируемый политический проект, неожиданно стало для части избирателей возможностью хотя бы формально поддержать прекращение войны.

Мы увидели три основных момента. Первое – в России нет выборов. Второе – концепция мира абсолютно неприемлема для путинской вертикали, они не хотят прекращать войну ни при каких обстоятельствах. И третье – такая истерическая реакция показывает, насколько они внутренне нестабильны,

– подчеркнул советник Офиса Президента.

Быстрая реакция на рост рейтинга "Яблока" показала пределы разрешенной Кремлем игры в политическую конкуренцию. Пока результат можно контролировать, псевдоопозиция вписывается в систему, но только что она начинает собирать реальный протестный запрос, власть пытается этот канал закрыть.

Подоляк объяснил реакцию Кремля на "Яблоко": смотрите видео