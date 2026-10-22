24 Канал возглавил рейтинг новостных каналов на YouTube за третий квартал 2026 года

В 3-м квартале 2026 года наибольшее количество просмотров среди новостных каналов украинского YouTube набрал 24 Канал: 919 миллионов за июль – сентябрь, что на 28% больше, чем весной.

Такие данные приводит аналитическая платформа SubSub, которая ежеквартально отслеживает более 170 новостных YouTube-каналов Украины. Согласно новому исследованию, бесспорным лидером является 24 Канал, на втором месте – ТСН с 377 миллионами просмотров, на третьем – Новости.LIVE с 330 миллионами.

YouTube изменил подсчет просмотров, и они выросли на всех каналах

20 крупнейших новостных каналов за квартал набрали 4,1 миллиарда просмотров, что на 19% больше, чем весной. Частично этот рост обусловлен новым подсчетом: с 24 августа YouTube учитывает просмотр с первого кадра, поэтому в сентябре показатели всех каналов одновременно подскочили. Если учитывать только активные просмотры, рынок, по оценке SubSub, вырос примерно на 6%.



Рейтинг новостных каналов украинского YouTube / Инфографика SubSub

Больше всего за квартал прибавили Сейчас (+41%), Фабрика новостей (+39%), Телеканал D1 (+38%), STERNENKO (+35%) и 5 канал (+34%). Большинство из них живет на длинных видео и прямых эфирах, а у Телеканала D1 почти все просмотры приносят шортсы.

Те, кто весной рос быстрее всего, летом замедлились. Тогда Новости.LIVE выросли почти в пять раз, Цензор.НЕТ – на 170%, оба благодаря шортсам. В этом квартале Новости.LIVE прибавили 8%, а Цензор.НЕТ потерял 47% просмотров.

Шортсы теряют зрителей

Из всех форматов за квартал не выросли только шортсы. С июля по сентябрь просмотры новых коротких роликов на новостных каналах упали на 20%. За тот же период просмотры длинных видео выросли в 1,5 раза, прямых эфиров – почти вдвое.

Что смотрят

Почти половина роликов на новостном YouTube – о боевых действиях. Летом стало больше политики: переговоры, заявления Трампа, визиты американских посланников, кадровые решения в Украине. Видео о событиях в России и о Крыме в среднем набирают больше просмотров, чем новости с фронта.



Темы, которые больше всего интересуют украинцев / Инфографика SubSub

Прямые эфиры

SubSub отдельно проанализировал 13,5 тысячи трансляций. Лучше всего смотрятся эфиры продолжительностью 30 – 60 минут вечером и в выходные. В субботу и воскресенье выходит лишь каждый пятый стрим, и такой эфир в среднем набирает почти вдвое больше просмотров, чем будний.

Успешные каналы ведут эфиры по-разному. 24 Канал и Сейчас выходят ежедневно в узнаваемом формате. STERNENKO за квартал провел всего 12 стримов, зато каждый из них в среднем набирал более 600 тысяч просмотров. Трансляции с известным гостем в названии смотрят в несколько раз чаще, чем эфиры без гостя.

В полном исследовании SubSub представлен рейтинг 20 крупнейших каналов, оценка их доходов, темы, которые смотрели чаще всего летом, и подробный разбор прямых эфиров.