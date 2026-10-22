Такі дані наводить аналітична платформа SubSub, яка щокварталу відстежує понад 170 новинних ютуб-каналів України. Згідно з новим дослідженням, беззаперечним лідером є 24 Канал, на 2 місці – ТСН з 377 мільйонами переглядів, на 3 місці – Новини.LIVE з 330 мільйонами.

YouTube змінив розрахунок переглядів, і вони зросли на всіх каналах

20 найбільших новинних каналів за квартал набрали 4,1 мільярда переглядів, на 19% більше, ніж навесні. Частину цього росту дав новий підрахунок: з 24 серпня YouTube зараховує перегляд з першого кадру, тож у вересні підрахунок всіх каналів підскочив одночасно. Якщо рахувати лише активні перегляди, ринок, за оцінкою SubSub, виріс приблизно на 6%.



Рейтинг новинних каналів українського ютубу / Інфографіка SubSub

Найбільше за квартал додали Сейчас (+41%), Фабрика новин (+39%), Телеканал D1 (+38%), STERNENKO (+35%) і 5 канал (+34%). Більшість із них живе на довгих відео і прямих ефірах, а у Телеканалу D1 майже всі перегляди дають шортси.

Ті, хто навесні ріс найшвидше, влітку сповільнилися. Тоді Новини.LIVE виросли майже вп'ятеро, Цензор.НЕТ на 170%, обидва завдяки шортсам. Цього кварталу Новини.LIVE додали 8%, а Цензор.НЕТ втратив 47% переглядів.

Шортси втрачають глядачів

З усіх форматів за квартал не виросли лише шортси. Від липня до вересня перегляди нових коротких роликів на новинних каналах упали на 20%. За той самий час перегляди довгих відео виросли в 1,5 раза, прямих ефірів майже вдвічі.

Що дивляться

Майже половина роликів новинного ютубу – про бойові дії. Влітку додалося більше політики: переговори, заяви Трампа, візити американських посланців, кадрові рішення в Україні. Відео про події в Росії та про Крим у середньому набирають більше переглядів, ніж новини з фронту.



Теми, які найбільше цікавлять українців / Інфографіка SubSub

Прямі ефіри

SubSub окремо дослідив 13,5 тисячі трансляцій. Найкраще дивляться ефіри на 30 – 60 хвилин увечері й у вихідні. У суботу й неділю виходить лише кожен п'ятий стрім, і такий ефір у середньому набирає майже вдвічі більше переглядів, ніж будній.

Успішні канали ведуть ефіри по-різному. 24 Канал і Сейчас виходять щодня в упізнаваному форматі. STERNENKO провів за квартал лише 12 стрімів, зате кожен у середньому набирав понад 600 тисяч переглядів. Трансляції з відомим гостем у назві дивляться в кілька разів частіше, ніж ефіри без гостя.

У повному дослідженні SubSub є рейтинг 20 найбільших каналів, оцінка їхніх доходів, теми, які найбільше дивилися влітку, і докладний розбір прямих ефірів.