В Politico обнародовали рейтинг самых влиятельных людей Европы 2025 года: среди них есть украинец

Издание Politico во вторник, 11 декабря, опубликовало рейтинг самых влиятельных людей Европы. Их распределили по трем категориям.

В рейтинг также попал украинец. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Особенности рейтинга Politico

В рейтинге Politico традиционно есть три категории:

"деятели" – те, кто наиболее умело навязывает свою волю,

"разрушители" – те, кто расшатывает статус-кво,

"мечтатели" – чьи смелые идеи вызывают дискуссии.

Именно они, по мнению издания, будут формировать европейскую политику и политику в будущем 2025 году.

Составители рейтинга отметили, что "были поражены заметным отсутствием знакомых лиц, которые обычно доминируют в коридорах власти", потому что они оказались в стороне.

В Politico также заметили рост позиции Польши в Европе, а также влияния правых популистов и ультранационалистических деятелей.

Кто вошел в рейтинг Politico

В категорию "деятелей" попал российский диктатор Владимир Путин. Politico назвало его "империалистом". Наряду с ним среди других расположился премьер Польши, "опора" Дональд Туск и председатель Евросовета Антониу Кошта в подкатегории "искусство сделки".

Среди "разрушителей" оказалась ультраправая французский политик с пророссийской позицией, "дамоклов меч" Марин Ле Пен, а также немецкая "подруга Путина", по определению Politico, "подкова" Сара Вагенкнехт.

В категории "мечтателей" оказался руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Его в рейтинге называют "фиксером". В этом списке также есть вице-президент Еврокомиссии, "кассандра" Кая Каллас, премьер Венгрии, "глобалист" Виктор Орбан, глава МИД Польши, "вашингтонец" Радослав Сикорский и Папа Франциск, которого в рейтинге называют "лебединой песней".

Они разместили на 2 – 9 позициях в своих категориях. А вот имя самого влиятельного человека в Европе объявят во время прямой трансляции 10 декабря в 20:00 по американскому времени.