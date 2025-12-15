Вырос или упал: как изменился рейтинг доверия к Зеленскому
По состоянию на конец ноября – начало декабря 2025 года Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 61% украинцев. В то же время не доверяют главе государства 32% опрошенных.
Уровень доверия – динамичный. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает 24 Канал.
Что известно о результатах опроса?
Опрос провели с 26 ноября по 13 декабря. По данным социологов, баланс доверия – недоверия увеличился на 29%. В начале октября показатели доверия были почти идентичными нынешним.
В то же время в КМИС отмечают, что уровень доверия является динамичным: среди опрошенных в конце ноября Зеленскому доверяли 49%, тогда как среди респондентов, опрошенных в декабре, – уже 63%, а в период 8 – 13 декабря – 65%.
Результаты опроса украинцев о доверии к Зеленскому / КМИС
Обратите внимание! Опрос проводили методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. В подконтрольных правительству регионах Украины опросили 547 респондентов в возрасте от 18 лет. В выборку не включали жителей временно оккупированных территорий и граждан, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года. Формальная статистическая погрешность не превышает 5,6%.
В КМИС сообщили, что планируют опросить еще около 500 респондентов с теми же вопросами.
Кому больше всего доверяют украинцы?
Валерий Залужный, Владимир Зеленский и Кирилл Буданов Владимир Зеленский и Кирилл Буданов стабильно удерживают лидерство народного доверия.
В начале 2025 года уровень доверия к Владимиру Зеленскому вырос, по сравнению с декабрем 2024 года. В КМИС отметили, что Зеленский сохраняет высокое доверие в обществе, и выборы должны состояться после завершения войны.