Рейтинг Путина за 2 месяца упал на 15%

В июне рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина снизился на 15% по сравнению с данными за апрель 2018 года.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного российским "Левада-центром" 22-26 июня 2018 года.

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По данным социологов, пик популярности Путина в 2018 году приходился на март (80-81%). С марта наблюдается снижение показателей, включая одобрение деятельности руководства страны: снижаются общие оценки положения в стране, одобрение деятельности правительства России, премьер-министра и президента.

Уверенных в том, что Россия движется "в правильном направлении" стало 46% (56% – в мае, 63% – в марте), а уверенных, что страна "движется неправильным путем" увеличилось до 42% опрошенных (27% – в мае, 23% – в марте).

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Также продолжают ухудшаться оценки текущего экономического положения в РФ.

Социологи отмечают, что улучшения ждут 10% опрошенных; ухудшения – 38%; считают, что положение не будет меняться – 50%. 56% опрошенных смотрят с беспокойством в свое будущее, спокойно или оптимистично – 41%.

Опрос проводился среди 1600 человек по репрезентативной выборке городского и сельского населения в возрасте от 18 лет и старше, в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.