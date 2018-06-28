22:16
28 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 20°C
  • пятница
    27°C 20°C
  • суббота
    24°C 15°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин на дне. 10 заповедей Рогозина
Вєсті Кремля
22:01, сегодня
Вести.UA. Купол для депутатов. Кличко посетил праздник Гепы
Вєсті.UA
19:40, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Рейтинг Путина за 2 месяца упал на 15%

53 Читати новину українською
Рейтинг Путина упал до 15%
Рейтинг Путина упал до 15% / www.google.com.ua

В июне рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина снизился на 15% по сравнению с данными за апрель 2018 года.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного российским "Левада-центром" 22-26 июня 2018 года.

Читайте также: Путин заявил о выводе российских войск из Сирии

По данным социологов, пик популярности Путина в 2018 году приходился на март (80-81%). С марта наблюдается снижение показателей, включая одобрение деятельности руководства страны: снижаются общие оценки положения в стране, одобрение деятельности правительства России, премьер-министра и президента.

Уверенных в том, что Россия движется "в правильном направлении" стало 46% (56% – в мае, 63% – в марте), а уверенных, что страна "движется неправильным путем" увеличилось до 42% опрошенных (27% – в мае, 23% – в марте).

Читайте также: Трамп подтвердил, что скоро встретится с Путиным

Также продолжают ухудшаться оценки текущего экономического положения в РФ.

Социологи отмечают, что  улучшения ждут 10% опрошенных; ухудшения – 38%; считают, что положение не будет меняться – 50%. 56% опрошенных смотрят с беспокойством в свое будущее, спокойно или оптимистично – 41%.

Опрос проводился среди 1600 человек по репрезентативной выборке городского и сельского населения в возрасте от 18 лет и старше, в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Военные разведки девяти стран готовят Путину "трансфер" в Гаагу
сегодня, 22:00 Военные разведки девяти стран готовят Путину "трансфер" в Гаагу
Андрій Воропаєв 458
Для мене вихід з полону – це як друге народження, – військовополонений розповів вражаючу історію
сегодня, 21:00 Для мене вихід з полону – це як друге народження, – військовополонений розповів вражаючу історію
Віталій Дейнега 106
Страшний ренесанс хімічної зброї
сегодня, 20:29 Страшний ренесанс хімічної зброї
Борис Немировський 50
"Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
сегодня, 19:00 "Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
Блог Медіа 4593
Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
сегодня, 18:00 Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
Анастасія Можаровська 271
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук