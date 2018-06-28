Трамп подтвердил, что скоро встретится с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что их встреча с российским президентом Владимиром Путиным состоится "в не очень далеком будущем".

Об этом сообщает FOX Business.

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"Похоже на то, что мы скорее всего встретимся где-то в не очень отдаленном будущем", – сказал Трамп.

.@POTUS on meeting with Vladimir Putin: "It would look like we will probably be meeting sometime in the not too distant future." pic.twitter.com/w16pk00QoG — FOX Business (@FoxBusiness) June 27, 2018

Напомним, президент США Дональд Трамп допустил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться в июле. Об этом сообщает Bloomberg. 21 июня в Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается посетить Москву на следующей неделе. Там он обсудит предстоящую встречу главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее, 8 июня, президент США Дональд Трамп призвал вновь принять Россию в состав "Большой восьмерки", через четыре года после того, как она была исключена оттуда из-за аннексии Крыма. Встреча Путина и Трампа может состояться в июле в столице Финляндии – Хельсинки.