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Трамп підтвердив, що скоро зустрінеться з Путіним

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Зустріч Путіна з Трампом
Зустріч Путіна з Трампом / ВВС

Президент США Дональд Трамп заявив, що їхня зустріч із російським президентом Володимиром Путіним відбудеться "в не дуже далекому майбутньому".

Про це повідомляє FOX Business.

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"Схоже на те, що ми скоріше за все зустрінемося десь у не дуже віддаленому майбутньому", – сказав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп допустив, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним може відбутися в липні. Про це повідомляє Bloomberg. 21 червня у Білому домі підтвердили, що радник президента США з національної безпеки Джон Болтон збирається відвідати Москву наступного тижня. Там він обговорить майбутню зустріч очільника Білого дому з президентом РФ Володимиром Путіним. Раніше, 8 червня, президент США Дональд Трамп закликав знову прийняти Росію до складу "Великої вісімки", через чотири роки після того, як вона була вилучена звідти за анексію Криму. Зустріч Путіна і Трампа може відбутися в липні у столиці Фінляндії – Гельсінкі.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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