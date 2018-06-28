Трамп підтвердив, що скоро зустрінеться з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що їхня зустріч із російським президентом Володимиром Путіним відбудеться "в не дуже далекому майбутньому".

Про це повідомляє FOX Business.

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"Схоже на те, що ми скоріше за все зустрінемося десь у не дуже віддаленому майбутньому", – сказав Трамп.

.@POTUS on meeting with Vladimir Putin: "It would look like we will probably be meeting sometime in the not too distant future." pic.twitter.com/w16pk00QoG — FOX Business (@FoxBusiness) June 27, 2018

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп допустив, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним може відбутися в липні. Про це повідомляє Bloomberg. 21 червня у Білому домі підтвердили, що радник президента США з національної безпеки Джон Болтон збирається відвідати Москву наступного тижня. Там він обговорить майбутню зустріч очільника Білого дому з президентом РФ Володимиром Путіним. Раніше, 8 червня, президент США Дональд Трамп закликав знову прийняти Росію до складу "Великої вісімки", через чотири роки після того, як вона була вилучена звідти за анексію Криму. Зустріч Путіна і Трампа може відбутися в липні у столиці Фінляндії – Гельсінкі.