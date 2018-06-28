Рейтинг Путіна за 2 місяці впав на 15%

У червні рейтинг схвалення діяльності президента Росії Володимира Путіна знизився на 15% у порівнянні з даними за квітень 2018 року.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного російським "Левада-центром" 22-26 червня 2018 року.

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За даними соціологів, пік популярності Путіна у 2018 році припадає на березень (80-81%). З березня спостерігається зниження показників, включаючи схвалення діяльності керівництва країни: знижуються загальні оцінки стану у країні, схвалення діяльності уряду Росії, прем'єр-міністра і президента.

Упевнених у тому, що Росія рухається "у правильному напрямку" стало 46% (56% – у травні, 63% – у березні), а впевнених, що країна "рухається неправильним шляхом" збільшилося до 42% опитаних (27% – у травні, 23% – у березні).

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Також продовжують погіршуватися оцінки поточного економічного становища в РФ.

Соціологи наголошують, що на покращення чекають 10% опитаних; на погіршення – 38%; вважають, що становище не буде змінюватися – 50%. 56% опитаних дивляться із неспокоєм у своє майбутнє, спокійно або оптимістично – 41%.

Опитування проводилося серед 1600 осіб за репрезентативною вибіркою міського і сільського населення у віці від 18 років і старше, у 136 населених пунктах в 52 суб'єктах РФ, методом особистого інтерв'ю.