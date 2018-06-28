22:58
28 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
  • субота
    24°C 15°C
  • неділя
    17°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін на дні. 10 заповідей Рогозіна
Вєсті Кремля
21:57, сьогодні
Вєсті.UA. Купол для депутатів. Кличко завітав на свято Гепи
Вєсті.UA
19:37, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Рейтинг Путіна за 2 місяці впав на 15%

383 Читать новость на русском
Рейтинг Путіна впав до 15%
Рейтинг Путіна впав до 15% / www.google.com.ua

У червні рейтинг схвалення діяльності президента Росії Володимира Путіна знизився на 15% у порівнянні з даними за квітень 2018 року.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного російським "Левада-центром" 22-26 червня 2018 року.

Читайте також: Путін заявив про виведення російських військ із Сирії

За даними соціологів, пік популярності Путіна у 2018 році припадає на березень (80-81%). З березня спостерігається зниження показників, включаючи схвалення діяльності керівництва країни: знижуються загальні оцінки стану у країні, схвалення діяльності уряду Росії, прем'єр-міністра і президента.

Упевнених у тому, що Росія рухається "у правильному напрямку" стало 46% (56% – у травні, 63% – у березні), а впевнених, що країна "рухається неправильним шляхом" збільшилося до 42% опитаних (27% – у травні, 23% – у березні).

Читайте також: Трамп підтвердив, що скоро зустрінеться з Путіним

Також продовжують погіршуватися оцінки поточного економічного становища в РФ.

Соціологи наголошують, що на покращення чекають 10% опитаних; на погіршення – 38%; вважають, що становище не буде змінюватися – 50%. 56% опитаних дивляться із неспокоєм у своє майбутнє, спокійно або оптимістично – 41%.

Опитування проводилося серед 1600 осіб за репрезентативною вибіркою міського і сільського населення у віці від 18 років і старше, у 136 населених пунктах в 52 суб'єктах РФ, методом особистого інтерв'ю.

Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 28 червня: Втрати України на Донбасі, розпуск парламенту та "Північний потік-2"
сьогодні, 22:01 Головні новини 28 червня: Втрати України на Донбасі, розпуск парламенту та "Північний потік-2"
3244
Военные разведки девяти стран готовят Путину "трансфер" в Гаагу
сьогодні, 22:00 Военные разведки девяти стран готовят Путину "трансфер" в Гаагу
Андрій Воропаєв 1362
Для мене вихід з полону – це як друге народження, – військовополонений розповів вражаючу історію
сьогодні, 21:00 Для мене вихід з полону – це як друге народження, – військовополонений розповів вражаючу історію
Віталій Дейнега 657
Страшний ренесанс хімічної зброї
сьогодні, 20:15 Страшний ренесанс хімічної зброї
Борис Немировський 812
"Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
сьогодні, 19:00 "Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
Блог Медіа 4775
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук