В "Рейтинге" объяснили, почему большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО

По данным соцгруппы "Рейтинг", сейчас более двух третей украинцев поддерживают вступление государства в НАТО. В то же время сокращение этого показателя за последние 2 недели с 76% до 72% может быть колебанием.

Об этом заявил директор соцгруппы "Рейтинг" Алексей Антипович в эфире 24 канала. Основная причина – отсутствие решения о закрытии неба над Украиной.

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"Если украинец думает или верит в то, что НАТО способно оградить нас от российской агрессии, от войны, конечно, он будет поддерживать вступление Украины в Альянс", – отметил директор соцгруппы.

Впрочем, предположил Антипович, если бы сейчас обсуждали любой другой военный союз против России, то граждане полагались бы и на него, а не только на НАТО.

Мы все сейчас переживаем, боремся за выживание, потому что все другие проблемы экономические, социальные – все это будет после войны,

– добавил директор соцгруппы.

Антипович объяснил, почему украинцы поддерживают вступление в НАТО: смотрите видео