Про це заявив директор соцгрупи "Рейтинг" Олексій Антипович в ефірі 24 каналу. Основна причина – відсутність рішення про закриття неба над Україною.

До теми Понад дві третини українців виступають за вступ до НАТО

"Якщо українець думає або вірить у те, що НАТО здатне захистити нас від російської агресії, від війни, звичайно він буде підтримувати вступ України до Альянсу", – зазначив директор соцгрупи.

Втім, як припустив Антипович, якби зараз обговорювали будь-який інший військовий союз проти Росії, то громадяни покладалися б і на нього, а не лише на НАТО.

Ми усі зараз переживаємо, боремося за виживання, бо всі інші проблеми економічні, соціальні – усе це буде після війни,

– додав директор соцгрупи.

Антипович пояснив, чому українці підтримують вступ до НАТО: дивіться відео