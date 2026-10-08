Опрос показал рейтинг доверия украинцев к политикам: кому уступил Зеленский

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный возглавил рейтинг доверия украинцев с показателем 64%, тогда как в потенциальном первом туре президентских выборов лидирует Владимир Зеленский с 22,9% голосов.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в начале октября 2026 года.

Каковы подробности опроса?

Уровень доверия к действующему президенту Владимиру Зеленскому составляет 53%, а не доверяют ему 40% опрошенных. Аналогичный показатель доверия в 53% демонстрирует глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, которому не доверяют 31% граждан.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров получил 38% доверия при 25% недоверия, хотя 29% респондентов заявили, что не слышали о нем.

Относительное большинство украинцев также не знает о деятельности министра обороны Евгения Хмары (43%) и министра иностранных дел Андрея Сибиги (48%), а уровень доверия к ним составляет 29% и 24% соответственно.

Самый высокий антирейтинг среди исследуемых деятелей зафиксирован у Петра Порошенко, которому не доверяют 70% респондентов, а поддерживают лишь 24%.



Рейтинг доверия к украинским политикам / Скриншот из опроса "Рейтинг"

Зеленский и Залужный лидируют в электоральных симпатиях

Моделирование первого тура гипотетических президентских выборов показывает, что за Владимира Зеленского готовы отдать свои голоса 22,9% опрошенных граждан.

Второе место с минимальным отрывом занимает Валерий Залужный, которого поддерживают 20,2% респондентов.

Следующую группу кандидатов с существенным отрывом возглавляют Петр Порошенко и Михаил Федоров, набирающие по 7,6% голосов. За руководителя разведки Кирилла Буданова готовы проголосовать 6,7% украинцев.

Остальные голоса респондентов распределились между Андреем Билецким (5,4%), Дмитрием Разумковым (5,1%), Сергеем Притулой (2,4%), Юлией Тимошенко (1,9%) и Юрием Бойко (1,4%). Еще 4,5% опрошенных выбрали бы другого кандидата, 5,2% не участвовали бы в голосовании, а 9,2% затруднились с ответом.

Ожидания общества и отношение к переговорам

Исследование также показывает сложные общественные ожидания в преддверии зимнего периода. Более половины граждан (55%) ожидают ухудшения ситуации в стране в целом, а негативные изменения в экономике предвидят 71% опрошенных.

Что касается достижения мира, 57% респондентов поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса на переговорах с привлечением других стран. При этом 56% считают возможными территориальные уступки только при условии надежных гарантий безопасности со стороны США и европейских партнеров.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее исследование КМИС показало, что 72% украинцев считают президента лично ответственным за коррупцию в его окружении. При этом более 40 % украинцев хотят видеть Зеленского среди кандидатов в президенты на предстоящих выборах.

В то же время 71% опрошенных граждан категорически выступают против проведения избирательного процесса в условиях активных боевых действий, считая стабильность в сфере безопасности главным приоритетом.