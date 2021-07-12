Вода в реках Карпат поднимется на метр: в двух областях возможны оползни и селевые потоки

Сразу в двух областях Западной Украины ожидают поднятие уровня воды в реках. Из-за этого спасатели предупредили о возможных селевых потоках.

Так, в зоне риска находятся жители Львовской и Ивано-Франковской областей.

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Синоптики прогнозируют, что 12 – 13 июля уровень воды в реках может подняться аж на метр. Произойдет это:

на отдельных горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области),

в верховьях и малых водотоках рек Закарпатья (без негативных последствий).

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней,

– подчеркнули спасатели.

Отметим, что в Украину 12 июля вернутся грозы, которые будут сопровождать ливни и шквальные порывы ветра. Непогоду следует ждать почти во всех регионах страны, кроме западных областей. Спасатели уже объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.



Где ждать грозы и дожди / Фото Укргидрометцентра