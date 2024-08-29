Загрязнение Десны и Сейма: что решила Госкомиссия ТЭБ и ЧС

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 29 августа рассмотрела проблему с загрязнением рек Десна и Сейм. Во время заседания приняли решение по улучшению качества воды.

Об этом в эфире телемаратона рассказал Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. Кроме того, комиссия уже дала соответствующие поручения по улучшению ситуации с загрязнением в Десне и Сейме.

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Что решила Госкомиссия относительно загрязнения в Десне и Сейме

Стрелец отметил, что по результатам заседания комиссия поручила Госэкоинспекции, Госводагентству, а также Черниговской и Киевской ОГА вместе с нами принять меры для абсорбции тех загрязняющих веществ, которые обнаружили в реках. То есть найти абсорбент, который смог бы улучшить качество воды.

Министр также отметил, что 29 августа утром были отобраны еще одни анализы, и найдено тот коагулянт, что может действительно справиться с загрязнением.

Еще один вопрос – сбор той рыбы, которую выбросило на берег, чтобы не ухудшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Госэкоинспекция, ГСЧС, Госпотребслужба, Госрыбагентство сегодня продолжают работать над тем, чтобы собрать мертвую рыбу,

– рассказал Стрелец.

По словам главы Минприроды, за предыдущую неделю более 10 тонн рыбы собрали в Сумской области и сейчас более 2 тонн собрали в Черниговской области.

Какие решения приняла комиссия, чтобы не ухудшить ситуацию в реках

Еще один вопрос, который обсудили на заседании, по словам Стрельца, как предотвратить то, чтобы мертвая рыба двигалась ниже по течению реки. Для этого решили установить сетки-барьеры.

"Эти меры должны быть проведены максимально быстро, чтобы в течение недели мы оценили эффективность", – отметил Стрелец.

Министр также подчеркнул, что угрозы питьевому водоснабжению из-за загрязнения рек нет, а министерство делает все, чтобы и не было такой угрозы. Стрелец также выразил надежду на то, что утвержденные решения сработают и это загрязненное пятно не дойдет до Киевской области.