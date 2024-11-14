Такое мнение 24 Каналу высказал боец 2 штурмового батальона 3 ОШБр "Тунец", заметив, что людям нужно сейчас думать о ситуации на фронте. Сам он считает рекламный ролик успешным.
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Боец 3 ОШБр остро отреагировал на критику
Боец участия в съемках рекламы не принимал. Однако в то же время он не понимает такую волну критики рекламного ролика.
Людям, по его словам, сейчас нужно обсуждать не подобную рекламу, а тяжелую ситуацию на линии фронта, например, что враг подходит к Покровску.
У людей настолько мало проблем в жизни, они не понимают, где находится фронт? То есть сейчас важно, что 3 штурмовая бригада сделала такую рекламную кампанию, никого не волнует, что сейчас происходит на фронте,
– прокомментировал "Тунец".
Он добавил, что, по его мнению, рекламный ролик был очень успешным. Неважно, был ли он хорошим, или нет. Самое главное, что люди говорили о нем.