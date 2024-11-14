Таку думку 24 Каналу висловив боєць 2 штурмового батальйону 3 ОШБр "Тунець", зауваживши, що людям потрібно зараз думати про ситуацію на фронті. Сам він вважає рекламний ролик успішним.

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Боєць 3 ОШБр гостро відреагував на критику

Боєць участі у зйомках реклами не брав. Однак водночас він не розуміє таку хвилю критику рекламного ролика.

Людям, за його словами, зараз потрібно обговорювати не подібну рекламу, а важку ситуацію на лінії фронту, наприклад, що ворог підходить до Покровська.

У людей настільки мало проблем в житті, вони не розуміють, де перебуває фронт? Тобто зараз важливо, що 3 штурмова бригада зробила таку рекламну кампанію, нікого не хвилює, що зараз відбувається на фронті,

– прокоментував "Тунець".

Він додав, що, на його думку, рекламний ролик був дуже успішним. Неважливо, чи був він гарним, чи ні. Найголовніше, що люди говорили про нього.