Реклама Порошенко с Путиным не нарушает закон, – КИУ

Агитационные борды, на которых кандидат в президенты Украины Петр Порошенко изображен рядом с президентом России Владимиром Путиным, не нарушают закона. Ведь иностранцам запрещено участвовать в политической агитации, а здесь использовали только фото Путина.

Это нельзя считать прямым участием в предвыборной рекламе, считают в общественной организации "Комитет избирателей Украины", говорится в сюжете телеканала ZIK.

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Жители Харьковщины первыми 9 апреля заметили рекламные борды Порошенко, на которых его лицо изображено напротив лица Путина. На бордах также есть надпись "21 апреля. Решающий выбор".

Согласно украинскому законодательству, в рекламе запрещено использовать изображение человека без его согласия. Но в штабе Порошенко признались, что у Путина о таком не спрашивали. Мол, имели на это все причины.

Рекламу упрекают и тем, что в политической агитации запрещено участвовать лицам, не являющимся гражданами Украины. Однако в КИУ убеждены: этой нормы штабисты Порошенко не нарушили.

Одно из ключевых слов здесь является именно "участие". Другими словами, негражданин Украины не может агитировать, не может открыто поддерживать. С точки зрения действующего законодательства, мы считаем, что "участие" предполагает действие, а здесь речь идет просто об использовании фото Путина,

– пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Пока ни сам Путин, ни представители его администрации ситуацию не прокомментировали.

Когда второй тур выборов президента?

Второй тур выборов состоится в воскресенье, 21 апреля. Голосование продлится с 8:00 до 20:00. Лидерами первого тура выборов стали Владимир Зеленский (30,24% голосов) и Петр Порошенко (15,95%). Поэтому во втором туре украинцы именно между ними будут выбирать президента. Не забудьте с собой прихватить паспорт и временно изменить место голосования (если не планируете голосовать по месту прописки). Назвать имя нового президента Украины ЦИК должна до 1 мая.