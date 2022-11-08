Membrana Media отреагировала на заявления о якобы "российском происхождении"

Рекламная сеть Membrana Media вышла на украинский рынок зимой 2021-2022 годов. Недавно появилась информация о ее якобы российских корнях.

Михаил Кудрявский – CEO Membrana Media – заявил, что информация о якобы связях сети с Россией не соответствует действительности. Фэйк дискредитирует репутацию Membrana Media.

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Кудрявский отметил, что группу компаний Membrana Media учредили в 2021 году граждане Украины. Кроме того, в Украине зарегистрировали юридическое лицо, а налоги поступают – в украинский госбюджет.

Реакция Membrana Media на фейк о "российских корнях":

В интернете распространяется ложная информация о создании компании Membrana Media и ее связей со страной-агрессором. Как соучредитель и руководитель со всей ответственностью заявляю, что информация не соответствует действительности и дискредитирует нашу репутацию.

Хочу объяснить ситуацию и развеять какие-либо сомнения относительно наших позиций. В 2021 году была основана группа компаний Membrana Media. Учредители – граждане Украины. Юридическое лицо зарегистрировано в Украине, в украинский госбюджет поступают налоговые вычеты. Итак, Membrana Media – исключительно украинская компания.

Мы работаем на рынке Украины, в странах Евросоюза и недавно вышли на рынок Турции. Для Украины кроме налоговых отчислений мы помогаем выстраивать независимость онлайн-СМИ. Благодаря нашей работе и инструментам Membrana Media удалось добиться перераспределения рекламных бюджетов от международных рекламных сетей на сайты ресурсов Украины.

За 8 месяцев с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины Membrana Media обеспечила более 1,5 миллиона долларов дополнительных рекламных доходов для онлайн-медиа Украины от иностранных площадок.

Уверяю, что группа компаний Membrana Media основана исключительно гражданами Украины и не обслуживает ни одного российского клиента и клиентов, связанных со страной-агрессором.

В феврале мы релоцировали всю команду компании в страны ЕС, чтобы обезопасить каждого. Связи менеджмента Membrana Media с предыдущими российскими работодателями были разорваны задолго до начала полномасштабного вторжения.

Кроме того, за последние 8 месяцев мы расширили команду почти вдвое, увеличили найм сотрудников из Украины. Membrana Media выплачивает официальную конкурентную зарплату и осуществляет соответствующие налоговые вычеты

украинцам и госбюджету Украины.

Наша проукраинская позиция очевидна из наших публичных и непубличных действий. С начала полномасштабного вторжения Membrana Media оказывает помощь двум благотворительным фондам Украины. В частности, фонд "Благомай", поддерживающий украинских детей-сирот, и фонд Umbrella, который собирает средства для помощи ВСУ.

Общая сумма донатов в этот момент составила более 500 000 гривен. Насколько мне известно, наши сотрудники также на постоянной основе помогают разным фондам в индивидуальном порядке. Я говорю только о том, что делаем мы как компания, и я лично.

Я призываю вас использовать критическое мышление и объективное суждение в восприятии информации и заголовков. Ведь среди них большое количество фейков, ложных сообщений и домыслов, направленных на распространение хайпа и неоднозначных настроений. А мы со своей стороны будем и дальше работать ради процветания и независимости украинских паблишеров и приближать нашу победу. Благодарим вас за мудрость в ваших решениях и действиях.

Информационная война продолжается, и в информпространстве постоянно появляются новые фейки. Следует доверять только проверенным и официальным данным.