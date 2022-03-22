Рекомендации от военных и психологов, как действовать, если вас захватили в плен
22 марта 2022 , 16:03Читати новину українською
Оккупант, атакующий украинские земли, безжалостный и циничный, и не соблюдает никаких норм. Следовательно, вполне возможно, что мирные жители могут попасть в плен.
Надеемся, такого не произойдет, но все же, что делать в такой ситуации, нужно знать. Так, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины решил назвать рекомендации от военных и психологов, как действовать тогда, когда вас захватили в плен.
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Как действовать, если вас захватили в плен: рекомендации
- Первое и основное – будьте спокойны и не показывайте, что вам страшно.
- Не сопротивляйтесь, не пытайтесь вступать в беседу, не просите пожалеть или отговорить от их плана.
- Также не следует нарушать установленные правила – так только ухудшите ситуацию.
- Настройтесь психологически, что мгновенного освобождения не будет, но помните, что оно обязательно придет.
- Не смотрите прямо в глаза террористам, а чуть-чуть в сторону. Не притворяйтесь униженным – это также провоцирует на агрессию.
- Если дают – ешьте, даже если не хотите, потому что в случае потери сил вы не сможете убежать.
- Пользуйтесь каждой возможностью сходить в туалет или что-нибудь сделать для себя.
- Никогда не демонстрируйте связь с другими пленными – это используют против вас или родных.
- И напоследок – не теряйте надежды. Напоминайте себе, что вас ждут родные, старайтесь выжить ради них.
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