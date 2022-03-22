Рекомендации от военных и психологов, как действовать, если вас захватили в плен

Оккупант, атакующий украинские земли, безжалостный и циничный, и не соблюдает никаких норм. Следовательно, вполне возможно, что мирные жители могут попасть в плен.

Надеемся, такого не произойдет, но все же, что делать в такой ситуации, нужно знать. Так, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины решил назвать рекомендации от военных и психологов, как действовать тогда, когда вас захватили в плен.

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Как действовать, если вас захватили в плен: рекомендации

Первое и основное – будьте спокойны и не показывайте, что вам страшно.

Не сопротивляйтесь, не пытайтесь вступать в беседу, не просите пожалеть или отговорить от их плана.

Также не следует нарушать установленные правила – так только ухудшите ситуацию.

Настройтесь психологически, что мгновенного освобождения не будет, но помните, что оно обязательно придет.

Не смотрите прямо в глаза террористам, а чуть-чуть в сторону. Не притворяйтесь униженным – это также провоцирует на агрессию.

Если дают – ешьте, даже если не хотите, потому что в случае потери сил вы не сможете убежать.

Пользуйтесь каждой возможностью сходить в туалет или что-нибудь сделать для себя.

Никогда не демонстрируйте связь с другими пленными – это используют против вас или родных.

И напоследок – не теряйте надежды. Напоминайте себе, что вас ждут родные, старайтесь выжить ради них.

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