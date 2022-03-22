Сподіваємося, такого не станеться, але все ж, що робити у такій ситуації, слід знати. Так, Центр протидії дезінформації при РНБО України вирішив назвати рекомендації від військових та психологів, як діяти тоді, коли вас захопили у полон.
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Як діяти, якщо вас захопили у полон: рекомендації
- Перше і основне – будьте спокійними й не показуйте, що вам страшно.
- Не чиніть опору, не намагайтеся вступати у бесіду, не просіть пожаліти або відрадити від їхнього плану.
- Також не слід порушувати встановлених правил – так тільки погіршите ситуацію.
- Налаштуйтеся психологічно, що миттєвого звільнення не буде, але пам’ятайте, що воно обов'язково буде.
- Не дивіться прямо в очі терористам, а трохи в бік. Не вдавайте з себе приниженого – це також провокує на агресію.
- Якщо дають – їжте, навіть якщо не хочете, бо в разі втрати сил ви не зможете втікати.
- Користуйтеся кожною можливістю сходити в туалет або щось зробити для себе.
- Ніколи не демонструйте зв'язок з іншими полоненими – це використають проти вас або рідних.
- І наостанок – не втрачайте надії. Нагадуйте собі, що на вас чекають рідні, прагніть вижити заради них.
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