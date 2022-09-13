У Зеленского презентовали рекомендации относительно гарантий безопасности для Украины

В Киеве презентовали рекомендации относительно гарантий безопасности для Украины, разработанные по поручению президента Владимира Зеленского. В них содержится призыв к созданию Киевского договора по безопасности.

Это совместный документ о стратегическом партнерстве, который объединит Украину и государства-гаранты. Рекомендации подразумевают многоуровневый подход к гарантиям.

Обратите внимание США могут предоставить Украине гарантии безопасности, но не те, которые требует Киев, – CNN

Какие рекомендации относительно гарантий безопасности для Украины

Предлагаемые рекомендации предусматривают следующее:

Самая сильная гарантия безопасности для Украины – ее способность защищаться от агрессора в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Для этого Украине нужны ресурсы на содержание мощных вооруженных сил, способных противостоять вооруженным силам и другим военизированным формированиям россии.

Для этого необходимы многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабная передача оружия и разведывательная поддержка со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой Европейского Союза и НАТО.

Гарантии безопасности должны быть утвердительными и четко сформулированными; они будут определять ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной. Гарантии должны быть политически и юридически обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор по безопасности".

Договор объединит основную группу стран-союзников и Украину. Эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также из стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Пакет гарантий содержит как превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического, информационного характера во избежание новой агрессии, так и меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, структура Киевского договора по безопасности предусматривает полноценный санкционный пакет против страны-агрессора, а также может содержать дополнительные компоненты, например соглашения об обеспечении Украины современными системами ПВО/ПРО, региональные соглашения о безопасности в Черном море и т.д.

Гарантии безопасности не заменяют стремление Украины вступить в НАТО. Это стремление закреплено в Конституции и является суверенным решением Украины. Также Украина направляется к членству в ЕС. Приобретя его, она сможет воспользоваться положениями о взаимной обороне. Членство в НАТО и Европейском Союзе значительно укрепит безопасность Украины в долгосрочной перспективе. Гарантии, очерченные сегодня, никак не подрывают эту цель, а направлены на обеспечение Украины возможностями для сдерживания вооруженного нападения или акта агрессии, а в случае нападения – защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности при любых обстоятельствах.

Напомним, ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что первый документ о международных гарантиях безопасности Украины может появиться уже в конце августа. Наша сторона уже ознакомилась с его текстом и считает его очень мощным.

Британия готова быть гарантом безопасности Украины: смотрите видео