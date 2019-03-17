Реконструкция "уставшего Шулявского моста" началась: детали

В Киеве начали реконструкцию Шулявского моста, который уже более 10 лет находится в аварийном состоянии. Его перекрыли еще накануне, 16 марта, а водителям показали новую схему движения.

Подробности рассказала корреспондент в прямом эфире 24 канала.

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Начало реконструкции Шулявского моста

Она сообщила, что на Шулявском мосту находится много ремонтной техники, а рабочие начнут работу с самого утра. Сначала они разберут старое асфальтовое покрытие, а мост со временем построят новый. К слову, на реконструкцию "уставшего" Шулявского путепровода выделили 363,4 миллиона гривен.



Реконструкция Шулявского моста



Ремонтные работы

Мэр Киева Виталий Кличко ночью посетил строительную площадку возле Шулявского путепровода. На своей странице в Facebook он отметил, что в будущем Шулявский мост станет современным объектом транспортной инфраструктуры столицы.

Схема объезда Шулявского моста

Движение транспорта в направлении Александра Довженко – Гетьмана будет осуществляться по улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы.

будет осуществляться по улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы. Что касается движения транспорта в направлении Вадима Гетьмана – Александра Довженко , то движение будет происходить по существующему реконструированному съезду на проспект Победы с возможностью пересечения проспекта и выезду на улицу Александра Довженко по существующему реконструированному съезду.

, то движение будет происходить по существующему реконструированному съезду на проспект Победы с возможностью пересечения проспекта и выезду на улицу Александра Довженко по существующему реконструированному съезду. На путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Пушечная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Пушечная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения. Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по улице Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку "Индустриальный мост"; со стороны улицы Елены Телиги по улице Александра Довженко – конечную остановку "Ул. Ивана Гонты".

Смотрите видео: схема объезда Шулявского моста

С подробной схемой движения общественного транспорта можно ознакомиться здесь.

Когда закончатся ремонтные работы

Киевская власть заявила, что реконструкция продлится полтора года. На новой развязке будет предусмотрена велодорожка шириной два метра и общей длиной больше километра.



Визуализация проекта реконструкции Шулявского моста в Киеве

Почему закрывают Шулявский мост? Он уже более 10 лет находится в критическом состоянии. Обещания о его реконструкции киевляне слышали от троих мэров, однако даже после его частичного обвала в 2017 году ремонтные работы тогда так и не начали. С тех пор мост стоял на подпорках, отдельные элементы моста были в неработоспособном состоянии. Грузовым автомобилям въезд на мост был запрещен, но несмотря на это они все равно иногда на него заезжали. Эксперты убеждали, что мост мог не выдержать такой нагрузки. 16 марта Шулявский мост закроют на реконструкцию, которая продлится полтора года.