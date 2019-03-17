12:00
17 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Спецназ Святого Гундяева. Пьяному ничего ненужно
      Вєсті Кремля
      20:29, 16 марта
      Вести. UA. Жир: Как Ахметов зарабатывает миллиарды. Компромат от Розенблата
      Вєсті.UA
      18:57, 16 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Реконструкция "уставшего Шулявского моста" началась: детали

      101 Читати новину українською

      В Киеве начали реконструкцию Шулявского моста, который уже более 10 лет находится в аварийном состоянии. Его перекрыли еще накануне, 16 марта, а водителям показали новую схему движения.

      Подробности рассказала корреспондент в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: Бюджет Киева 2019: сколько денег пойдет на метро на Виноградарь и "уставший" Шулявский мост

      Начало реконструкции Шулявского моста

      Она сообщила, что на Шулявском мосту находится много ремонтной техники, а рабочие начнут работу с самого утра. Сначала они разберут старое асфальтовое покрытие, а мост со временем построят новый. К слову, на реконструкцию "уставшего" Шулявского путепровода выделили 363,4 миллиона гривен.

      Реконструкція Шулявського мосту
      Реконструкция Шулявского моста


      Ремонтные работы

      Мэр Киева Виталий Кличко ночью посетил строительную площадку возле Шулявского путепровода. На своей странице в Facebook он отметил, что в будущем Шулявский мост станет современным объектом транспортной инфраструктуры столицы.

      Схема объезда Шулявского моста

      • Движение транспорта в направлении Александра Довженко – Гетьмана будет осуществляться по улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы.
      • Что касается движения транспорта в направлении Вадима Гетьмана – Александра Довженко, то движение будет происходить по существующему реконструированному съезду на проспект Победы с возможностью пересечения проспекта и выезду на улицу Александра Довженко по существующему реконструированному съезду.
      • На путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Пушечная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.
      • Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по улице Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку "Индустриальный мост"; со стороны улицы Елены Телиги по улице Александра Довженко – конечную остановку "Ул. Ивана Гонты".

      Смотрите видео: схема объезда Шулявского моста

      С подробной схемой движения общественного транспорта можно ознакомиться здесь.

      Когда закончатся ремонтные работы

      Киевская власть заявила, что реконструкция продлится полтора года. На новой развязке будет предусмотрена велодорожка шириной два метра и общей длиной больше километра.


      Визуализация проекта реконструкции Шулявского моста в Киеве

      Почему закрывают Шулявский мост? Он уже более 10 лет находится в критическом состоянии. Обещания о его реконструкции киевляне слышали от троих мэров, однако даже после его частичного обвала в 2017 году ремонтные работы тогда так и не начали. С тех пор мост стоял на подпорках, отдельные элементы моста были в неработоспособном состоянии. Грузовым автомобилям въезд на мост был запрещен, но несмотря на это они все равно иногда на него заезжали. Эксперты убеждали, что мост мог не выдержать такой нагрузки. 16 марта Шулявский мост закроют на реконструкцию, которая продлится полтора года.

      blog_ava
      День святого Патрика 2019: куда пойти в Киеве
      сегодня
      473
      Теги: Новости Украины Шулявский мост Строительство КГГА Новости Киева Ремонт Реконструкция
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Як обрізати руки казнокрадам?
      сегодня , 08:41 Як обрізати руки казнокрадам?
      Артем Овдієнко 550
      Умерла Юлия Началова: биография российской певицы
      16 марта , 21:10 Умерла Юлия Началова: биография российской певицы
      7235
      Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      16 марта , 20:15 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      Юлія Турелик 1227
      Як змінився рейтинг Порошенка після скандалу в оборонці
      16 марта , 20:00 Як змінився рейтинг Порошенка після скандалу в оборонці
      Крістіна Бердинських 2662
      Для мытья туалетов интеллект не нужен, – скандальное заявление Оксаны Марченко о языковом законе
      16 марта , 18:31 Для мытья туалетов интеллект не нужен, – скандальное заявление Оксаны Марченко о языковом законе
      3387
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Боевики обстреляли Зайцево с запрещенного оружия
       1 февраля 2016 , 07:31
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Оновлений Ярмоленко і його ритуал, жорстка розмова та ще 5 причин – чому українець вперше виграв в АПЛ
       17 сентября 2018 , 20:18
      Айнтрахт – Боруссия Д: прототип матчей с Шахтером, каратэ-гол и подозрение на травму феноменального соперника Украины
       2 февраля , 19:57
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук