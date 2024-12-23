Это один из самых высоких показателей за последние годы. Об этом сообщили в эфире телемарафона со ссылкой на Госпогранслужбу Украины, передает 24 Канал.

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Рекордные очереди на пунктах пропуска

На пунктах пропуска образовались очереди из-за роста пассажиропотока, который фиксируется на всех участках границы. Наибольшее движение наблюдается на границе с Польшей.

В то же время пограничники не наблюдают существенного преимущества въезда в Украину над выездом. За сутки государственную границу в оба направления пересекли в среднем по 75 тысяч человек.

Если говорить о времени, когда действует военное положение, то это одни из самых высоких показателей пересечения границы – зафиксированы в течение этих выходных, субботы и воскресенья (21 и 22 декабря – 24 Канал),

– сказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Он уточнил, что за вчерашние сутки границу пересекли 154 тысячи человек в обоих направлениях, но зафиксировано определенное преимущество на въезд в Украину – около 10 тысяч человек.

По словам Демченко, важно понимать, что сейчас есть определенная специфика пересечения границы и функционирования пунктов пропуска. До войны часть нагрузки брали на себя аэропорты, были открыты пункты пропуска на границе с Россией, Беларусью и на приднестровском сегменте границы с Молдовой.

В новогодние периоды предыдущих лет нагрузка на пункты пропуска была около 130 – 140 тысяч человек.

Вчера, 22 декабря, 24 Канал сообщал о росте пассажиропотока перед Рождеством на границе во Львовской области на 25%.