Це один із найвищих показників за останні роки. Про це повідомили в ефірі телемарафону з посиланням на Держприкордонслужбу України, передає 24 Канал.

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Рекордні черги на пунктах пропуску

На пунктах пропуску утворилися черги через зростання пасажиропотоку, яке фіксується на всіх ділянках кордону. Найбільший рух спостерігається на кордоні з Польщею.

Водночас прикордонники не спостерігають суттєвої переваги в'їзду в Україну над виїздом. За добу державний кордон в обидва напрямки перетнуло в середньому по 75 тисяч осіб.

Якщо говорити про час, коли діє воєнний стан, то це одні з найвищих показників перетину кордону – зафіксовані протягом цих вихідних, суботи та неділі (21 та 22 грудня – 24 Канал),

– сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він уточнив, що за вчорашню добу кордон перетнули 154 тисячі осіб в обох напрямках, але зафіксовано певну перевагу на в'їзд в Україну – близько 10 тисяч осіб.

За словами Демченка, важливо розуміти, що зараз є певна специфіка перетину кордону і функціонування пунктів пропуску. До війни частину навантаження брали на себе аеропорти, були відкриті пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та на придністровському сегменті кордону з Молдовою.

У новорічні періоди попередніх років навантаження на пункти пропуску було близько 130 – 140 тисяч осіб.

Учора, 22 грудня, 24 Канал повідомляв про зростання пасажиропотоку перед Різдвом на кордоні у Львівській області на 25%.