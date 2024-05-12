Прибыль будет ограничиваться до 2030 года: разведка Британии анализирует рекордные убытки "Газпрома"

Разведка Великобритании посвятила свой обзор информации о рекордных убытках российской государственной компании "Газпром".

Об этом говорится в обзоре о войне России против Украины Британской разведки. Там напомнили, что “Газпром” отчитался о крупнейшем годовом убытке за последние 25 лет.

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Доходы упали на 30%

В частности, в 2023 году доходы "Газпрома" упали примерно на 30%, это привело к годовому чистому убытку в около 6,9 миллиарда долларов.

"Вторжение России в Украину и дальнейшее ухудшение отношений с Западом серьезно ограничили деятельность "Газпрома"", – говорится в отчете разведки.

Прибыль будет ограничиваться до 2030 года

Предполагают, что полная переориентация экспорта "Газпрома" с европейских рынков будет продолжать ограничивать доходы компании как минимум до 2030 года.

Несмотря на то, что "Газпром" смог переориентировать часть своей торговли на альтернативные рынки, из-за инфраструктурных ограничений, они, вероятно, составляли лишь от 5 до 10% потерянных европейских продаж в 2023 году,

– добавляют обозреватели.

Вероятно, увеличение или будущие продажи будут зависеть от строительства новой инфраструктуры, например, газопровода "Сила Сибири 2".

Высокое налогообложение доходов "Газпрома" в 2022 и 2023 годах почти наверняка уменьшило возможности и стимулы для компании инвестировать в расширение на альтернативные рынки.

В 2023 году "Газпром" уплатил в российский бюджет примерно 28 миллиардов долларов, что составляет около 9% от общих доходов бюджета России,

– отмечает британская разведка.

Российское правительство планирует еще больше увеличить налоговую нагрузку на "Газпром" в 2024 году, что, вероятно, повлияло на решение "Газпрома" сократить свои инвестиции на 2024 год примерно на 15%, добавили в ведомстве.

Почему снижается доход "Газпрома" Все из-за потери европейского рынка экспорта газа, который был самым прибыльным его бизнесом в сегменте продажи топлива. В частности, в 2023 году поставки российского газа в Европу по трубопроводам упали до 28,3 миллиарда кубометров.

Убытки "Газпрома": главное