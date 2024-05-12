Прибыль будет ограничиваться до 2030 года: разведка Британии анализирует рекордные убытки "Газпрома"
Источник:Ministry of Defence
Разведка Великобритании посвятила свой обзор информации о рекордных убытках российской государственной компании "Газпром".
Об этом говорится в обзоре о войне России против Украины Британской разведки. Там напомнили, что “Газпром” отчитался о крупнейшем годовом убытке за последние 25 лет.
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Доходы упали на 30%
В частности, в 2023 году доходы "Газпрома" упали примерно на 30%, это привело к годовому чистому убытку в около 6,9 миллиарда долларов.
"Вторжение России в Украину и дальнейшее ухудшение отношений с Западом серьезно ограничили деятельность "Газпрома"", – говорится в отчете разведки.
Прибыль будет ограничиваться до 2030 года
Предполагают, что полная переориентация экспорта "Газпрома" с европейских рынков будет продолжать ограничивать доходы компании как минимум до 2030 года.
Несмотря на то, что "Газпром" смог переориентировать часть своей торговли на альтернативные рынки, из-за инфраструктурных ограничений, они, вероятно, составляли лишь от 5 до 10% потерянных европейских продаж в 2023 году,
– добавляют обозреватели.
Вероятно, увеличение или будущие продажи будут зависеть от строительства новой инфраструктуры, например, газопровода "Сила Сибири 2".Обратите внимание! Высокое налогообложение доходов "Газпрома" в 2022 и 2023 годах почти наверняка уменьшило возможности и стимулы для компании инвестировать в расширение на альтернативные рынки.
В 2023 году "Газпром" уплатил в российский бюджет примерно 28 миллиардов долларов, что составляет около 9% от общих доходов бюджета России,
– отмечает британская разведка.
Российское правительство планирует еще больше увеличить налоговую нагрузку на "Газпром" в 2024 году, что, вероятно, повлияло на решение "Газпрома" сократить свои инвестиции на 2024 год примерно на 15%, добавили в ведомстве.
Почему снижается доход "Газпрома"Все из-за потери европейского рынка экспорта газа, который был самым прибыльным его бизнесом в сегменте продажи топлива. В частности, в 2023 году поставки российского газа в Европу по трубопроводам упали до 28,3 миллиарда кубометров.
Убытки "Газпрома": главное
- Российский "Газпром" признал чистый убыток за 2023 год в размере 629,1 миллиарда рублей (6,84 миллиарда долларов) после чистой прибыли 1,23 триллиона рублей, который фиксировали за год до этого.
- К примеру, в 2021 году российский газовый монополист получил 2,68 триллиона рублей чистой прибыли.
- Последний раз "Газпром" сообщал об убытке еще в 1998 году.