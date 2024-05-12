Про це йдеться в огляді про війну Росії проти України Британської розвідки. Там нагадали, що "Газпром" прозвітував про найбільший річний збиток за останні 25 років.

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Доходи впали на 30%

Зокрема, у 2023 році доходи "Газпрому" впали приблизно на 30%, це призвело до річного чистого збитку у близько 6,9 мільярда доларів.

"Вторгнення Росії в Україну і подальше погіршення відносин із Заходом серйозно обмежили діяльність "Газпрому"", – ідеться у звіті розвідки.

Прибутки обмежуватимуться до 2030 року

Припускають, що повна переорієнтація експорту "Газпрому" з європейських ринків продовжуватиме обмежувати прибутки компанії щонайменше до 2030 року.

Попри те, що "Газпром" зміг переорієнтувати частину своєї торгівлі на альтернативні ринки, через інфраструктурні обмеження, вони, ймовірно, становили лише від 5 до 10 % втрачених європейських продажів у 2023 році,

– додають оглядачі.

Імовірно, збільшення або майбутні продажі залежатимуть від будівництва нової інфраструктури, наприклад, газопроводу "Сила Сибіру 2".

Зверніть увагу! Високе оподаткування доходів "Газпрому" у 2022 та 2023 роках майже напевно зменшило можливості та стимули для компанії інвестувати в розширення на альтернативні ринки.

У 2023 році "Газпром" сплатив до російського бюджету приблизно 28 мільярдів доларів, що становить близько 9% від загальних доходів бюджету Росії,

– зазначає британська розвідка.

Російський уряд планує ще більше збільшити податкове навантаження на "Газпром" у 2024 році, що, ймовірно, вплинуло на рішення "Газпрому" скоротити свої інвестиції на 2024 рік приблизно на 15%, додали у відомстві.

Чому знижується дохівд "Газпрому" Усе через втрату європейського ринку експорту газу, який був найприбутковішим його бізнесом у сегменті продажу палива. Зокрема, 2023 року постачання російського газу до Європи трубопроводами впали до 28,3 мільярда кубометрів.

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