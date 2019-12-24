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      Рекордсмены в Раде: У кого из нардепов наибольше антикоррупционных кейсов

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      Целая куча депутатов действующего парламента фигурирует в десятках расследований, связанных с коррупцией. Одни – за растрату государственных средств, другие – за кумовство, третьи – за виртуозные схемы. Члены каких фракций чаще всего попадали на крючок следователей или журналистов-расследователей, и кто из депутатов лично является абсолютным "чемпионом коррупции" – читайте дальше.

      • Нестор Шуфрич

      Бывший регионал Нестор Шуфрич сейчас вынужден отсиживаться в оппозиции. А расследование о том, как при Януковиче он с барского плеча раздавал должности, называет политически мотивированным.

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      Тогда еще министр чрезвычайных ситуаций Шуфрич взял себе как правую руку сына замглавы Администрации Президента Анны Герман. Хотя прежде, чем стать заместителем министра Николай Коровицын работал просто шофером у матери.

      В целом же Шуфрич фигурирует в 10 антикоррупционных расследованиях: растрата государственных средств, финансовые пирамиды, уклонение от уплаты налогов, непотизм. Однако ни в одном деле обвинительные акты так и не нашли своего хозяина.

      Пока это лишь расследование по факту, где много народных депутатов являются свидетелями, я воздерживаюсь от таких комментариев, уважая презумпцию невиновности,
      – подчеркнул нардеп.


      Нестор Шуфрич

      • Юрий Бойко

      По количеству расследований, которые или ведут силовики, или раскопали журналисты, Шуфрича во фракции опережает только другой бывший министр Януковича – Юрий Бойко. Он фигурирует в 16 антикоррупционных расследованиях. Но и здесь обвинительного акта нет. Даже по громкому делу вышек Бойко.

      "Вышки Бойко" – эту схему журналисты назвали именем ее ключевого фигуранта Юрия Бойко. Тогда чиновники Януковича переплатили за две буровые вышки 300 миллионов долларов. В декабре 2017 года Бойко спросил у генпрокурора о результатах расследования резонансных преступлений в Украине.

      Эксперт "Честно" Дмитрий Черетун заметил, что без ведома Юрия Бойко эта сомнительная покупка не могла быть украдена.


      Юрий Бойко

      В этом созыве фракция "Опоплатформы" является абсолютным лидером по количеству депутатов-фигурантов антикоррупционных расследований. Избранников с сомнительными историями несколько меньше у "Батькивщины".

      • Юлия Тимошенко

      Однако, сам ее лидер Юлия Тимошенко умудрилась обскакать даже Бойко. За ее плечами, по подсчетам экспертов "Честно", коррупционных кейсов почти столько же, сколько лет Тимошенко в политике.

      Она фигурирует в 18 таких расследованиях. Значительная часть антикоррупционных кейсов приходится на годы ее правления в правительстве,
      – добавил Дмитрий Черетун.


      Юлия Тимошенко

      • Петро Порошенко

      Но абсолютным чемпионом-фигурантом по количеству расследований в действующем парламенте является пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности". К тому же, большинством из его 21 кейса официально занимается Государственное бюро расследований.

      За пол года работы нового парламента в поле зрения расследователей уже успели попасть и трое "Слуг народа". А единственная фракция идеально с чистой совестью – "Голос". В ней нет ни одного фигуранта антикоррупционных расследований.

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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Нестор Шуфрич Журналисты Юрий Бойко Президент Украины Расследования Государственное бюро расследований
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